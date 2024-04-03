Говорил, что забрал 'свое': в Ривненской области суд обязал мужчину, который обокрал сестру, читать 'Кайдашеву семью'

В Ривненской области мужчина совершил кражу у родной сестры, которая унаследовала родительский дом. Когда женщины не было дома, он взломал замки и вынес садовый инвентарь и инструменты.

Об этом говорится в приговоре Гощанского районного суда Ривненской области. По словам потерпевшей, ее брат украл у нее инвентарь более чем на шесть тысяч гривен.

Среди украденных вещей были ножовки для дерева и металла, ломы, плоскогубцы, гвозди, шурупы, газовый и разводной ключи, зубило, топоры, кусачки и даже плетеная корзина.

В свою очередь сам обвиняемый утверждал, что забрал только свое имущество, которое, по его словам, он приобрел, проживая в доме. Кроме того, он утверждал, что предупреждал сестру о своем приезде, чтобы забрать имущество, но ее не было дома.

Как сообщается, 25 мая 2023 года обвиняемый незаконно попал на частную территорию, сорвал замок с хозяйственного здания и забрал инвентарь, по его словам, принадлежавший ему. Он не признал свою вину, но не отрицал фактических обстоятельств и событий. В ходе судебного разбирательства он также обвинил потерпевшую в том, что она неправомерно обратилась в полицию.

Кроме того, по словам женщины, мужчина неоднократно приходил в ее дом после того, как ее мужа мобилизовали в Вооруженные силы, взламывал замки, выбрасывал вещи, посылал угрозы и выражал пожелания смерти.

А после того, как мужчина узнал о намерении сестры продать родительский дом, решил прийти туда и "забрать свое".

Согласно приговору суда, мужчину решили не отправлять за решетку на пять лет, а вместо этого назначили ему год испытательного срока. Также суд отметил необходимость перевоспитания обвиняемого путем чтения украинской классики.

"Соблюдать установленные судом требования о совершении определенных действий, а именно: прочитать Раздел І "Право собственности" Книги III "Право собственности и другие вещные права" и Книгу VI "Наследственное право" Гражданского кодекса Украины от 16 января 2003 года; прочитать роман "Кайдашева семья" автора ЛИЦО_20, написанный в 1878 году", – говорится в приговоре.

Ранее сообщалось, что Славутский горрайонный суд в Хмельницкой области вынес решение, по которому Российская Федерация обязана выплатить гражданке Украины компенсацию в 500 тысяч гривен за моральный ущерб, причиненный в результате войны против Украины. Судебное решение стало важным прецедентом в возмещении страданий граждан в результате военного конфликта.

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