Готовы 'отлюбить' из всех калибров: украинские военные поздравили россиян с Днем влюбленных. Видео

Военнослужащий Национальной гвардии Украины "поздравил" россиян с Днем влюбленных. Он сказал, что украинские воины готовы "отлюбить" их в случае полномасштабного вторжения со всех калибров.

Соответствующее видео в Facebook опубликовала Бригада быстрого реагирования НГУ, которая дислоцируется в Гостомеле Киевской области. Боец добавил, что сегодняшняя армия далеко не такая, как восемь лет назад (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По случаю празднования Дня влюбленных, хочу поздравить Россию и всех врагов Украины. Мы уже не такие, как были восемь лет назад – мы готовы "отлюбить" вас со всей силы, со всех калибров и по всем фронтам", – сказал военнослужащий в "поздравлении".

Видео дня

В посте к видео говорится, что "любовь – неистовая сила, готовая останавливать любые войны".

"Поздравляем с Днем всех влюбленных и советуем досмотреть наше поздравление до конца", – подчеркнули в бригаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2021 года украинские военные передавали "привет" нардепу от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илье Киве после того, как тот поздравил с днем рождения президента страны-агрессора Владимира Путина.