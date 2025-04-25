Готовятся изменения с северных широт: синоптики предупредили о погоде на пятницу, 25 апреля

В пятницу, 25 апреля, погода в Украине ухудшится. С запада на территорию нашей страны придет похолодание с дождями, которые не минуют ни одну область.

Видео дня

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, дожди будут кратковременными, однако кое-где пройдут и грозы.

Солнце в этот день будет радовать своим появлением – над Украиной будет переменная облачность. Ветер преимущественно северный, 5-10 метров в секунду.

В Гидрометцентре объяснили, что 25 апреля погода в Украине будет формировать поле пониженного давления. Атмосферный фронт, который заходит с северо-запада, ночью будет влиять на Волынскую и Ровенскую области, а днем будет неустойчивая погода повсюду в Украине.

Поэтому ожидается, что кратковременные дожди пройдут ночью в Волынской и Ровенской областях, а днем по всей Украине, местами с грозами.

При этом днем будет достаточно тепло. Так, в западных и северных областях +18…+23. На остальной территории +21...+26. Температура ночью +8...+13.

Несмотря на то, что в большинстве областей все еще сохранится летнее тепло, в воздушных просторах над Украиной постепенно готовятся изменения в похолодание, предупредили синоптики.

В Киеве и области 25 апреля также переменная облачность. Ночью без осадков, днем пройдет кратковременный дождь с грозой.

Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +11...+13, днем +21...+23.

По региону ночью +8...+13 градусов, днем +18...+23.

Также синоптики предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и области. В частности, днем 25 апреля будет гроза, поэтому объявлен I уровень опасности (желтый).

Как сообщал OBOZ.UA, с субботы, 26 апреля, в Украине ожидается смена погоды. Температура воздуха снизится до +10…+17 градусов, пройдут дожди и грозы, а ночью возможны заморозки. Такой прогноз обнародовала украинская синоптика Наталья Диденко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!