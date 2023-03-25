Готовят чемоданы? Полковник спрогнозировал побег оккупантов еще с одного направления

Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан прогнозирует, что российские оккупационные войска готовятся к бегству с временно оккупированной территории Херсонской области. Одним из сигналов этого есть ротация в Новой Каховке.

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Об этом сообщает "24 Канал". Свитан отметил, что захватчики уже чувствуют, что Вооруженные силы Украины погонят их далеко с наших территорий.

Роман Свитан убежден, что ротация россиян в Новой Каховке – это фактически и есть уход оккупантов, причем с награбленным имуществом из Украины.

Он добавил, что россияне несколько ослабили свое влияние на оккупированной Херсонщине. Сейчас оккупанты находятся в панике.

Эксперт отметил, что на Правом берегу украинские защитники подтянули артиллерию.

"Она начинает выжигать ту линию в 25-30 километров вдоль реки Днепр, которую в принципе давно нужно было прожечь, потому что россияне подтянули к ней свою артиллерию и начали работать по мирным городам", – сказал он.

Свитан добавил, что этот участок уже демилитаризован, поэтому может быть использован украинскими войсками в качестве плацдарма для выполнения наступательных действий на Армянск. Также не исключено форсирование Днепра.

"Тогда весь треугольник Кинбурнская коса – Армянск – Новая Каховка оказывается в оперативном окружении", – отметил он.

Именно в этой связи, по словам военного эксперта, россияне начинают собираться, как делали это на правом берегу Херсонской области.

При этом захватчики будут отступать не с пустыми руками, они продолжают обворовывать местных жителей, вывозя их имущество в Россию.

"Такого рода движения - это как раз подготовка к "жесту доброй воли". Там с военной точки зрения невозможно удержать этот участок. По большому счету мы форсируем Днепр, тогда несколько бригад берут направление на Армянск, то весь этот треугольник - это кладбище россиян. Они прекрасно это понимают", – подчеркнул Свитан, добавив, что наступательные или оборонительные действия на Херсонщине оккупанты точно уже не планируют совершать.

Напомним, в вечерней оперативной сводке 23 марта в Генштабе заявили, что 22 марта российские оккупанты полностью оставили временно оккупированную Новую Каховку в Херсонской области. Однако вскоре там уточнили : информация о выходе захватчиков из города была обнародована в результате "некорректного использования имеющихся данных".

В то же время там подчеркнули, что украинские защитники непременно освободят Новую Каховку от российских захватчиков.