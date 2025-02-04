Готовьтесь к испытаниям: астролог предупредила о неприятностях 4 февраля

Во вторник, 4 февраля, начался 7-й лунный день. Луна перешла в знак Тельца, Солнце остается в Водолее.

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К чему следует готовиться в этот день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодня следует готовиться к испытаниям и проявлять осторожность.

"Вторник будет днем испытания. Какая-то кармическая ситуация может с вами произойти, неприятная ситуация, какая-то задача, которая предстанет перед вами", – сказала Исита Гая.

Она посоветовала сегодня никуда не вкладывать и не тратить деньги, а также избегать решения серьезных задач. "Так как это не будет для вас, не повернется для вас в добрую сторону. Лучше воздержаться от покупок, потому что вы купите то, что вам не нужно. Никаких важных дел не решайте в этот день", – предупредила астролог.

По ее словам, причина этого состоит в том, что мы плохо будем понимать сами себя. "В этот день вы не будете понимать, что вам нужно, что вам не нужно, что правильно, что неправильно – все будет перепутано и, скорее всего, вы сделаете то, что вам не нужно и о чем вы потом будете сожалеть" , – предостерегла Исита Гая.

Астролог объяснила, что главная задача этого вторника – это придерживаться своих ощущений в теле, чувствовать себя, ориентироваться на физическое. "Вы можете почитать книги, изучать какую-нибудь новую информацию. Этот день будет полезен для странствий, путешествий, для того чтобы посещать какие-то новые места", – сказала она.

Исита Гая посоветовала провести этот вторник с легкостью. Но ничего важного не планировать и не покупать в этот день.

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