Готовимся к 'Рамштайну-11' и саммиту НАТО в Вильнюсе: Зеленский рассказал о переговорах со Столтенбергом в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 апреля, провел в Киеве переговоры с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили подготовку к 11 заседанию в формате "Рамштайн" и саммита НАТО в Вильнюсе.

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Об этом глава государства сообщил во время вечернего видеообращения. Соответствующий ролик опубликовал Офис президента.

Зеленский сообщил, что сегодня вечером обратился в парламент Мексики. Он поблагодарил регион Латинской Америки за внимание к Украине и поддержку нашего взгляда на международную безопасность, на необходимость широчайшего единения мира для защиты международного права.

Потому что, по словам президента, если право не будет работать, угроза жизни будет только расти, а бандиты и агрессоры станут еще более наглыми.

"Должны этого не допустить. Фактически именно этому сегодня в Киеве были посвящены и переговоры с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. Защита Украины. Защита всего международного порядка, основанного на правилах. Защита жизни. Готовимся к встрече "Рамштайна", и позиция господина Столтенберга есть важной. Готовимся к нашим активным действиям на фронте – они неизбежны. Готовимся и к саммиту НАТО в Вильнюсе, который запланирован на лето этого года, но его содержание прорабатывается уже сейчас", – отметил он.

Глава государства заявил, что украинцы и весь мир не поймут лидеров Альянса, если на этом саммите в Вильнюсе не прозвучит заслуженное политическое приглашение для Украины в НАТО.

"Украина все сделала для того, чтобы наша заявка была удовлетворена. Сложно даже сказать, чей вклад в европейскую и евроатлантическую безопасность больше наших воинов… Украинцев и украинок, которые своей жизнью защищают свободу. Спасибо всем партнерам, которые нас в этом поддерживают", – констатировал он.

Зеленский сообщил, что сегодня в Киеве также прошел Международный саммит городов и регионов. Этот формат, объединяющий центральную власть и местных руководителей, теперь приобретает международный уровень. Это в свою очередь необходимо, чтобы активнее привлекать иностранных партнеров к восстановлению в нашем государстве, к развитию экономики, инфраструктуры в наших общинах.

"Я благодарен всем, кто принял участие в саммите... Представители разных стран, городов, муниципалитетов. Европейские институты, Совет Европы, президент Комитета регионов Евросоюза... Более ста участников почти из сорока стран. Благодарен каждому и каждой за поддержку Украины!" – сказал он.

Кроме того, президент сегодня встретился с мэром Парижа Анн Идальго и вручил ей специальное отличие Украины для столицы Франции, отличие города-спасителя.

"Париж стал одним из крупнейших центров силы для Украины в Европе – во всех смыслах. Хочу особо отметить помощь в защите нашей энергетики. Именно в столице Франции состоялась конференция формата, как ее назвали, "энергетический Рамштайн". Париж аккумулировал для Украины весомую поддержку оборудования для энергетики, оказывает социальную и гуманитарную поддержку", – объяснил он.

Отдельно глава государства отметил абсолютно принципиальную и столь созвучную украинской позицию Анн Идальго по защите олимпийского движения от российской идеологизации, от пропаганды.

Зеленский подчеркнул, что государство-террорист будет делать все, чтобы оправдать себя через спорт или использовать международное олимпийское движение в поддержку своей агрессии. Именно поэтому важно, чтобы, пока идет агрессия, у российского государства не было никакого доступа к спортивным, олимпийским площадкам. В частности, к парижской площадке – именно этот город будет принимать Олимпиаду 2024 года.

"Госпожа мэр Парижа сегодня еще раз подтвердила, что не видит места для представителей государства-агрессора в Париже, пока идет агрессия. Это четкий, важный сигнал, спасибо за него. Было бы хорошо, чтобы именно такие сигналы слышали в Международном олимпийском комитете, где пока, к сожалению, личная выгода отдельных бюрократов доминирует над олимпийскими принципами", – сказал он.

Зеленский также отметил, что сегодня завершается священный для мусульман месяц Рамадан и поздравил их с праздником.

"Уже во второй раз завершается во время полномасштабной агрессии государства-зла против Украины, против всех наших людей, всех сообществ. Светлый праздник Рамазан-Байрам заслуживает совсем других условий. Заслуживает мира, которого мы так стремимся, заслуживает победы, к которой мы все идем. Верю, что Господь благословит Украину волей для всех наших территорий и всех наших людей. Желаю всему нашему мусульманскому обществу и всем мусульманам мира спокойного праздника!" – резюмировал он.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-союзники должны предоставлять Украине еще большее оружие и другие ресурсы. Только так можно помочь нашей стране победить и вернуть свои территории.

Ранее Столтенберг говорил, что страны НАТО будут разрабатывать план многолетней поддержки Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, на саммите НАТО в Вильнюсе (Литва) 11-12 июля Украина ожидает обсуждения движения нашего государства к членству. Готовятся и многие другие решения, а также гарантии безопасности для нашей страны.

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