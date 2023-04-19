'Должны сделать еще больше': Столтенберг призвал союзников помогать Украине оружием

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-союзники должны предоставлять Украине еще больше оружия и других ресурсов. Только так можно помочь нашей стране победить, для чего мы должны вернуть свои территории.

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Такое заявление Столтенберг сделал во вторник, 18 апреля, передает CNN. Он признал, что страны НАТО уже передали Украине огромное количество оружия, боеприпасов и разного снаряжения, но этого недостаточно.

"Но мы должны сделать еще больше", – сказал политик.

Так генсек Альянса прокомментировал слитные документы США, в которых говорилось, что у Украины вскоре якобы могут закончиться боеприпасы для средств ПВО.

"Мы должны обеспечить такое положение украинцев, в котором они смогут пробиться сквозь российские линии обороны, а также через минные поля, в которых они могут освобождать свою территорию", – добавил Столтенберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Столтенберг говорил, что страны НАТО будут разрабатывать план многолетней поддержки Украины.

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