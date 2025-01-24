Готовила удар по казармам своих одногруппников: СБУ задержала работавшую на ФСБ курсантку военного института. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередную агентку ФСБ, помогавшую врагу готовить ракетные удары по Львовщине. Ею оказалась курсантка военного института, которая за деньги взялась наводить российские ракеты на учебные корпуса и казармы учебного заведения, где находились, в том числе, и ее одногруппники.

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Спецназовцы задержали предательницу вовремя, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Подробности раскрыли в Telegram-канале СБУ.

"Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила агентку ФСБ, которая хотела навести ракетный удар России по одному из военных институтов Украины. По материалам дела, приспешницей врага оказалась курсантка, которая училась в этом заведении и сотрудничала с рашистами за обещание денежного вознаграждения. Больше всего врага интересовали координаты учебных корпусов и казарм этого института, который после начала полномасштабной войны передислоцировали из Харькова во Львовскую область", – говорится в сообщении.

В ходе расследования удалось установить, что предательница собиралась передать врагу координаты служебных зданий вуза, в которых находились другие курсанты, в том числе ее одногруппники. Она получила от оккупантов подробные инструкции, в которых было предусмотрено и ее бегство с территории вуза накануне обстрела. После этого ФСБ обещала своей агентке эвакуацию на территорию РФ – через третьи страны.

"Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила изменницу и поэтапно задокументировала ее преступления. Синхронно были проведены комплексные мероприятия по выведению из-под опасности мест обучения и проживания курсантов украинского вуза. На финальном этапе спецоперации Служба безопасности задержала злоумышленницу, когда она пыталась передать координаты "целей" ФСБ и после этого сбежать за пределы военного института", – рассказали в СБУ.

У предательницы при задержании изъяли мобильный телефон, где были найдены доказательства ее работы на российскую спецслужбу, в том числе переписка с куратором из ФСБ, которому она передавала данные, необходимые врагу для дальнейшего удара.

В настоящее время следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Она находится под стражей без права внесения залога – и может остаться за решеткой на всю оставшуюся жизнь. Санкция статьи кроме пожизненного заключения предусматривает также конфискацию имущества.

Спецоперация по разоблачению и задержанию проведена совместно со следователями СБУ во Львовской области при процессуальном руководстве Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала агента РФ, который завербовал несовершеннолетнего, чтобы вместе шпионить на юге Украины. 20-летний и 15-летний жители Одесщины соблазнились обещаниями "легких денег" и вызвались собирать для врага геолокации украинских блокпостов, мобильных огневых групп и зенитно-ракетных комплексов ПВО.

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