'Государственность Украины под угрозой': Порошенко призвал власть к единству и исправлению ошибок

Внутреннее единство является одной из предпосылок сохранения государственности Украины. Всем политикам сейчас следует совместно работать над устранением проблем, которые могут поставить под угрозу само существование страны.

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Об этом в интервью "Суспільному" сказал лидер "Евросолидарности" Петр Порошенко.

"Совершенно неважны мои отношения с Зеленским или отношения Зеленского со мной. Единство – это не просто фактор победы вместе с Вооруженными силами Украины и вместе с украинским народом, вместе с помощью партнеров Украины, начиная от оружия и заканчивая финансами. Нет единства – Украина проиграет, Украина перестанет существовать. Государственность Украины находится сейчас под угрозой. Возможно, большей угрозой, чем это было 24 февраля. И отсутствие единства ослабляет государство", – предостерег пятый президент.

"24 февраля 2022 года страна проснулась иной. Я помню фактически поминутно даже, а не почасово этот день, потому что время тянулось очень, очень медленно. Вспоминаю, что я позвонил на Банковую и впервые со дня выборов и инаугурации у нас прошла встреча с Зеленским. Мои первые слова были – Владимир Александрович, вы больше не мой оппонент, а я не лидер оппозиции больше. У нас есть один враг, и этот враг – Путин. Мы должны сейчас начать с чистого листа. Я был рад услышать: "Петр Алексеевич, вот моя рука, я полностью согласен с вами". И уже через час было распоряжение Зеленского о том, чтобы мы получили 8 тыс. автоматов, потому что это единственное, что я попросил у него", – вспоминает Порошенко.

"А сейчас люди думают, что ситуация изменилась и она уже не так опасна, как 24 февраля. Они ошибаются. Единство – это когда мы говорим правду об ошибках не с целью дискредитировать друг друга, а для исправления этих ошибок. К сожалению, ошибок очень много. Но мы не можем существовать и мы не можем победить, если эти ошибки не будут исправлены", – отмечает Порошенко.

"Первое и самое важное – это ошибки, касающиеся национальной безопасности и обороны государства. До войны наша позиция была немедленно выделить 60 млрд грн. Эти 60 млрд грн направьте на мобилизацию резерва первой очереди. Численность резерва первой очереди была 60 тыс., численность резерва второй очереди была более 20 тыс. Немедленно доукомплектуйте за счет этой мобилизации все боевые бригады. Расширьте их состав, выставьте и перекройте – я указывал буквально, какие конкретно позиции. Над нами смеялись", – сказал Порошенко.

"Мы собрались за шесть дней до войны на заседание СНБО, там не было президента, но были все остальные. И нам говорили вещи, которые сейчас себе представить невозможно. Первое: что говорили с беларуским министром обороны, он пообещал, что нападения не будет. Второе: что проанализировали все количество войск, они не смогут этим количеством напасть на нас. Третье: что у границ Украины нет техники, поэтому это все фантастический сценарий, Порошенко просто хочет попиариться. Четвертое: неужели вы хотите, чтобы мы забирали деньги с дорог и направляли их на армию, потому что это остановит экономический рост. Пятое: не сейте панику, потому что в страну не придут инвестиции. И все такое", – отметил Порошенко.

"Какая сейчас ситуация? Абсолютное убеждение, что те, кто живет в Киеве и не выезжает на фронт, живут в другой Украине. Они реально не понимают уровень угроз, они реально не понимают уровень проблем и реально не понимают приоритеты, чем сейчас должно заняться государство. Те, кто сегодня несет ответственность за принятие решений – депутаты, министры, руководители ведомств, люди, занимающиеся информационной безопасностью, люди, занимающиеся финансовой безопасностью, люди, занимающиеся международной безопасностью. Какие сейчас у нас должны быть приоритеты? Ничего другого, кроме поддержки ВСУ. Никаких дорог, никаких фестивалей, никаких инвестиций. Ничего, потому что некуда будет ни фестивалить, ни инвестировать", – предостерегает пятый президент.

"Правительство приняло решение о выделении дополнительных 5 млрд на выплату так называемой тысячи Зеленского. Кто-то может подумать, что я критикую "тысячу Зеленского". Нет, я с уважением отношусь к желанию президента поддержать наименее защищенные слои населения. Это просто не должно выглядеть как покупка голосов и не может быть связано с выборами, куда власти хотят втянуть государство. Я буду делать все, чтобы не допустить сценария, когда будет начата избирательная кампания, потому что выборы это что? Это убийство единства", – считает Порошенко.

"Когда мы должны объединяться вокруг Вооруженных сил, а кто-то пытается столкнуть политические силы, то это абсолютно взаимоисключающие процессы", – убежден Петр Порошенко.