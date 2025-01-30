Государственные праздники в 2025 году: календарь всех дат

Из всего календаря разных праздников в Украине около десятка имеют статус государственных. Они празднуются по всей стране, а в мирное время дают дополнительный выходной.

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К государственным относятся крупнейшие христианские праздники, несколько светских и исторических. OBOZ.UA рассказывает, какие даты входят в перечень государственных праздников, когда они будут отмечаться в этом году и в честь чего установлены.

1 января – Новый год. Начало календарного года в Украине отмечается на государственном уровне.

Начало календарного года в Украине отмечается на государственном уровне. 8 марта – Международный женский день. Праздник борьбы за права женщин и день чествования их культурных, политических и социально-экономических достижений.

Праздник борьбы за права женщин и день чествования их культурных, политических и социально-экономических достижений. 20 апреля – Пасха. Величайший христианский праздник года, день Воскресения Христова.

Величайший христианский праздник года, день Воскресения Христова. 1 мая – День труда. Праздник, призванный привлечь внимание к рабочим правам и социальной защите трудового населения.

Праздник, призванный привлечь внимание к рабочим правам и социальной защите трудового населения. 8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. В этом году будет отмечаться 80-я годовщина капитуляции нацистского режима в Германии, также в этот день вспоминают всех погибших на фронтах Второй мировой.

8 июня – Троица. Еще один праздник пасхального цикла в списке государственных, чествует сошествие Святого Духа на апостолов и основание христианской церкви.

Еще один праздник пасхального цикла в списке государственных, чествует сошествие Святого Духа на апостолов и основание христианской церкви. 28 июня - День Конституции Украины. В июне исполнится 29 лет со дня принятия Основного закона нашего государства.

В июне исполнится 29 лет со дня принятия Основного закона нашего государства. 15 июля - День Украинской Государственности. Праздник символически отмечается в День крещения Киевской Руси. Почитает историческую преемственность традиций государственности на украинских землях.

Праздник символически отмечается в День крещения Киевской Руси. Почитает историческую преемственность традиций государственности на украинских землях. 24 августа - День независимости Украины. Отметит 34 годовщину провозглашения Акта независимости Украины и создания самостоятельного государства.

Отметит 34 годовщину провозглашения Акта независимости Украины и создания самостоятельного государства. 1 октября – День защитников и защитниц Украины. Чествует вклад мужчин и женщин, которые на протяжении всей истории с оружием в руках становились на защиту родины.

Чествует вклад мужчин и женщин, которые на протяжении всей истории с оружием в руках становились на защиту родины. 25 декабря - Рождество Христово. Христианский праздник рождения Иисуса Христа.

По закону Украины, перечисленные государственные праздники в Украине являются выходными днями. Однако из-за военного положения эта норма сейчас отменена – предприятия и учреждения государственной формы собственности, если праздник выпадает на рабочую неделю, продолжают работать. Частные компании могут решать этот вопрос по своему усмотрению. Также не работает сейчас норма о переносе праздничного дня, если он выпадает на выходные – субботу или воскресенье.

Ранее OBOZ.UA публиковал церковный календарь на февраль 2025 года с новыми датами всех праздников.

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