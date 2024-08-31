В стране одиннадцатый год идет война, а государство до сих пор в процессе осмысления и разработки комплексной программы реинтеграции в гражданскую жизнь. Между тем, количество людей, которые отдают свои силы в здоровье за нашу свободу, измеряется миллионами. Как лучше позаботиться об их потребностях, чтобы ветераны стали конструктивной и полезной частью общества? В список их возможностей должна войти монетизация льгот, и сегодня я хочу объяснить, почему это должно стать приоритетом для государства.

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Чому монетизація пільг потрібна?

Протягом десятиліть держава, продовжуючи радянську традицію, обіцяла захисникам велику кількість преференцій: від безкоштовного проїзду в громадському транспорті до земельних ділянок і житла. Але в реальності щедрість нагадує мильну бульбашку. Виконати всі обіцянки просто неможливо через брак ресурсів.

Немає в країні мільйона безкоштовних квартир, як і мільйонів гектар незайнятих територій. Додайте бюрократичні пастки, паперову тяганину, корупційну складову на шляху до отримання пільг. Тож не дивно, що серед тих, хто ризикує життям за країну, накопичилось відчуття несправедливості та скептичного настрою. Це створює небезпеку соціальної напруги, яку завжди знайдуться охочі роздмухати.

Монетизація як шлях до справедливості

Рішення полягає у монетизації пільг. Це процес, при якому ветеран може законно відмовитися від пільг, які йому не потрібні, та отримати за це грошову компенсацію. Наприклад, мешканець села не зацікавлений користуватися безкоштовним проїздом у метро, натомість потребує коштів для покращення житлових умов. А містянину більш важливо відкрити власний бізнес, ніж отримати земельну ділянку далеко від цивілізації.

Це також стосується квартир. Замість того, щоб роками чекати у черзі на житло, ветеран може взяти грошову компенсацію та витрачати її для планування свого життя.

Монетизація — це не лише про гроші

Монетизація пільг — це не просто фінансова операція. Ми говоримо про спосіб допомогти демобілізованим захисникам інтегруватися в суспільство, зберігаючи гідність і мотивацію. Уявімо ситуацію, коли ветеран відмовляється від усіх пільг і отримує певну суму щомісяця. Але з часом ці виплати будуть зменшуватися, стимулюючи його шукати нові можливості, наприклад, у сфері підприємництва чи громадської діяльності.

Це також допоможе знизити психологічну напругу, викликану переходом від військової служби до цивільного життя. Адже висока зарплата на фронті для багатьох перетвориться на відсутність стабільного заробітку в тилу. Державні виплати можна планувати на відкриття власної справи, накопичувати кошти на майбутнє або просто закривати власні потреби.

Монетизація як крок до нового життя

Ми зараз перебуваємо на складному етапі, коли держава повинна знайти баланс між можливостями бюджету і зобов’язаннями перед ветеранами. Монетизація пільг — це крок до справедливого і прозорого вирішення проблеми, що дозволяє нашим захисникам відчути себе важливою і цінною частиною суспільства. Потрібно працювати над цією моделлю, враховуючи всі потреби і виклики, які стоять перед нашими ветеранами.

Монетизація може стати тим інструментом, який допоможе ветеранам не лише отримати матеріальну компенсацію, але й зробити свій внесок у розбудову країни, за яку вони боролися.