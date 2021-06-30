Гостаможслужба и 'Укрзалізниця' усилят информационный обмен

Государственная таможенная служба Украины и "Укрзалізниця" договорились усилить информационный обмен для борьбы с нарушениями таможенных правил.

Как сообщила пресс-служба Гостаможслужбы, договоренность была достигнута на первом с тех пор, как она была создана, совместном совещании руководителей таможни и УЗ.

"Информационный обмен и другие направления сотрудничества крайне важны для того, чтобы пересечение нашей границы было быстрым и удобным как для импортеров и экспортеров, так и для всех граждан", – подчеркнул важность состоявшейся встречи заместитель главы Государственной таможенной службы Украины Руслан Черкасский.

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Он добавил, что при этом должен быть обеспечен надлежащий уровень безопасности и контроля.

Представители таможни отметили, что таможенные формальности можно было бы ускорить, если бы Гостаможслужба заблаговременно получала информацию о гражданах, следующих в международном железнодорожном сообщении.

В свою очередь, "Укразлізниця" заявила о намерении увеличить затраты на обустройство железнодорожных пунктов пропуска. Возможно, их оборудуют сканирующими системами – если деньги получится найти в госбюджете или получить на эти цели международную помощь.

На повестке дня совещания было и перемещение товаров в режиме совместного транзита, с использованием таможенной декларации типа "ТР 81". Использование этого режима позволяет существенно упростить таможенное оформление.