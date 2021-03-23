Гороскоп на апрель: астролог назвала самые опасные дни для знаков зодиака

Апрель – середина весны, самый разгар сезона любви и романтики. Но легкость и радость испортят отдельные неудачные дни.

Для большинства знаков зодиака неприятности наступят в конце месяца. Об этом на своем канале в Youtube рассказала астролог Василиса Володина.

Овен

В апреле Овны будут блистать не только своей внешностью, но и своими ораторскими навыками. А уже после 15 апреля они будут активно монетизировать результаты приложенных ранее усилий. С 24 апреля Овны будут заниматься семейными делами. С 1 по 6 апреля у этого знака зодиака есть возможность решить любовные вопросы, с 8 по 11 апреля – опасный период, с 12 по 16 апреля – есть шанс проявить себя яркой личностью, а с 15 по 19 апреля стоит ждать прибыли.

Телец

Важные дела лучше отложить на вторую половину месяца. Апрель – месяц, когда стоит подумать и побаловать себя, заняться своим гардеробом и внешностью. В течение первой недели можно урегулировать любовные дела, а 10 и 11 числа светит денежная удача. 20, 23 и 25 апреля – стрессовые дни.

Близнецы

С 4 апреля ждет много встреч, поездок и активности. Но если перестараться, то после 20 апреля можно ощутить упадок сил и нехватку денег. Поэтому в течение месяца надо рационально расходовать свои силы. 2 и 10 апреля – удачные дни, 17 и 18 – успех в работе. А 24-25 апреля – высокострессовые дни.

Рак

Работа превратится в театр боевых действий. Большая часть напряженности придется на первую половину апреля. А во второй половине месяца есть риск стать жертвой закулисных игр даже не подозревая, что кто-то ведет против вас двойную игру. Во второй половине месяца есть шанс получить возможности через других людей.

Лев

Апрель – это отличное время, чтобы посмотреть на свою жизнь с высшей точки зрения. Многих потянет в далекие приключения, захочется путешествий. Лучшее время для любых дел – 10-20 число.

Дева

Даже в обычных ситуациях может показаться, что они играют с огнем. Это не кажется. Если в один из дней апреля вдруг появится сильное ощущение неуверенности, к нему стоит прислушаться. И отложить задуманное действие. 17-18 и 24 апреля нужно быть предельно осторожными.

Весы

Для них апрель будет месяцем любви, романтики и ярких эмоций. Наслаждайтесь, так как последняя неделя месяца будет наполнена скучной работой. В течение 5 и 7 апреля удастся переделать массу дел, 10 и 11 – ждите подарков судьбы, а 20 и 23 апреля события примут необычный оборот. 24 и 25 апреля Весы могут страдать от чувства вины.

Скорпион

Весь месяц вы будете на грани от напряжения. Чтобы направить энергию в нужное русло, следует наметить для себя главную цель и не распыляться. Ошибки, допущенные с 1 по 10 апреля, могут обернуться проблемами, решать которые придется 2-3 месяца.

Стрелец

Главной темой месяца будут дети или планы завести их. Заниматься пополнением в семье стоит в первой половине апреля, так как во второй половине месяца придется серьезно заняться здоровьем. Другие дела тоже стоит наметить на первую половину апреля.

Козерог

В апреле их ждут многочисленные визиты друзей и родственников. Если вы давно хотели оформить документы на недвижимость, землю, заняться другими документами, этот месяц – подходящее время. Лучшая продуктивность будет 1 и 10 апреля.

Водолей

Чтобы заработать побольше придется включить всю свою креативность, контакты и жажду жизни. Потому что если вы сразу не взбодритесь, то к концу месяца домашние дела утащат в тихое болото. В апреле для Водолеев также важна физическая активность. Удачные дни: 9, 22, 23 и 30 апреля.

Рыбы

Апрель начнется с неприятного конфликта или инцидента в близком окружении. Но все эти нервные моменты после 20 числа утихнут. Важно в течение месяца не планировать на апрель ничего грандиозного.

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