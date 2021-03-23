Гороскоп на квітень: астрологиня назвала найнебезпечніші дні для знаків зодіаку

Квітень – середина весни, самий розпал сезону любові й романтики. Але легкість і радість зіпсують окремі невдалі дні.

Для більшості знаків зодіаку неприємності настануть наприкінці місяця. Про це на своєму каналі вYouТube розповіла астрологиня Василіса Володіна.

Овен

У квітні Овни будуть сяяти не тільки своєю зовнішністю, але й своїми ораторськими навичками. А вже після 15 квітня вони будуть активно монетизувати результати докладених раніше зусиль. Із 24 квітня Овни будуть займатися сімейними справами. З 1 по 6 квітня у цього знаку зодіаку є можливість вирішити любовні питання, з 8 по 11 квітня – небезпечний період, із 12 по 16 квітня – є шанс проявити себе яскравою особистістю, а з 15 по 19 квітня варто чекати прибутку.

Телець

Важливі справи краще відкласти на другу половину місяця. Квітень – місяць, коли варто подумати і побалувати себе, зайнятися своїм гардеробом і зовнішністю. Протягом першого тижня можна врегулювати любовні справи, а 10 і 11 числа світить грошова удача. 20, 23 і 25 квітня – стресові дні.

Близнюки

Із 4 квітня чекає багато зустрічей, поїздок і активності. Але якщо перестаратися, то після 20 квітня можна відчути занепад сил і брак грошей. Тому протягом місяця треба раціонально витрачати свої сили. 2 і 10 квітня – вдалі дні, 17 і 18 – успіх у роботі. А 24-25 квітня – високостресові дні.

Рак

Робота перетвориться на театр бойових дій. Велика частина напруженості випаде на першу половину квітня. А в другій половині місяця є ризик стати жертвою закулісних ігор, навіть не підозрюючи, що хтось веде проти вас подвійну гру. У другій половині місяця є шанс отримати можливості через інших людей.

Лев

Квітень – це відмінний час, щоб подивитися на своє життя з вищого погляду. Багатьох потягне в далекі пригоди, захочеться подорожей. Найкращий час для будь-яких справ – 10-20 числа.

Діва

Навіть у звичайних ситуаціях може здатися, що вони грають із вогнем. Це не здається. Якщо в один із днів квітня раптом з'явиться сильне відчуття невпевненості, до нього варто прислухатися. І відкласти задуману дію. 17-18 і 24 квітня треба бути гранично обережними.

Терези

Для них квітень буде місяцем кохання, романтики та яскравих емоцій. Насолоджуйтесь, оскільки останній тиждень місяця буде наповнений нудною роботою. Протягом 5 і 7 квітня вдасться переробити чимало справ, 10 і 11 – чекайте подарунків долі, а 20 і 23 квітня події наберуть незвичайних обертів. 24 і 25 квітня Терези можуть страждати від почуття провини.

Скорпіон

Весь місяць ви будете на межі від напруги. Щоб скерувати енергію в потрібне русло, варто намітити для себе головну мету і не розпорошуватися. Помилки, допущені з 1 по 10 квітня, можуть обернутися проблемами, вирішувати які доведеться 2-3 місяці.

Стрілець

Головною темою місяця будуть діти або плани завести їх. Займатися поповненням у сім'ї варто в першій половині квітня, оскільки у другій половині місяця доведеться серйозно зайнятися здоров'ям. Інші справи теж варто намітити на першу половину квітня.

Козеріг

У квітні чекають численні візити друзів і родичів. Якщо ви давно хотіли оформити документи на нерухомість, землю, зайнятися іншими документами, цей місяць – вдалий час. Найкраща продуктивність буде 1 і 10 квітня.

Водолій

Щоб заробити якомога більше, доведеться вмикати всю свою креативність, контакти і жагу до життя. Тому що якщо ви відразу не підбадьоритеся, то до кінця місяця домашні справи потягнуть у тихе болото. У квітні для Водоліїв також важлива фізична активність. Вдалі дні: 9, 22, 23 і 30 квітня.

Риби

Квітень розпочнеться з неприємного конфлікту або інциденту в близькому оточенні. Але всі ці нервові моменти після 20 числа вщухнуть. Важливо протягом місяця не планувати на квітень нічого грандіозного.

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