Горит и детонирует: на Луганщине снова 'курили' возле склада с боеприпасами. Видео

Склад оружия в районе Ирмино Луганской области, которая подконтрольна российским войскам, внезапно загорелся. Пожар и сильные хлопки заметны местным жителям за несколько километров.

Об этом сообщил советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко на своем Telegram-канале. Несмотря на то, что источником воспламенения могла стать ракета, он подшутил над тем, что в Минобороны агрессора опять обвинят горе-курильщиков среди сотрудников (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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"Сообщают о прилете в склад боеприпасов, сейчас он детонирует. Опять "курят"!", – прокомментировал Геращенко инцидент.

Отметим, что боевое хранилище вооружений врага расположено между Стахановым и Первомайском. Высока вероятность, что пожар возник благодаря высокоточнрму удару украинских воинов.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

– 25 апреля в российском Брянске прогремели взрывы. После этого начался пожар на местной нефтебазе, а также на территории воинской части. В соцсетях появилась шутка о том, что на территории кто-то неудачно выбросил окурок;

– на флагмане Черноморского флота "Москва", потопленного ракетной установкой ВСУ "Нептун", погибли десятки членов экипажа. В Минобороны РФ сделали предположение, что крейсер потерпел крушение из-за курения моряков рядом со взрывными устройствами.