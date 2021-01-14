Цей гордий народ - малороси.

1. - Машка, там сусід просить позичити грошей!

- Скільки? - Машка відривається від приготування обіду і витирає руки.

- Та все, що у нас є, всі запаси.

- Це виходить, ми дах полагодити в цьому році не зможемо.

- Так сусідові ж треба. А то, що він п'яний сина нашого збив, так нічого. Поховали, відспівали і пора миритися. Сусід все-таки ...

- Ну, ти знаєш, де гроші лежать. І передай сусідові від мене привіт. Може, город йому скопати? Треба йому допомогти, а то він один, і собаки.

- І баби якісь, міняються.

- Та то не наше діло. Неси гроші!

2. - Пап, я не винна. Він сам напав на мене! Я ніяк не спровокувала, клянусь! Мені ця робота дуже потрібна, ти ж знаєш. І дітей годувати треба ...

- Винна, винна. - Мотає головою. - Дура ти, Вєрка! Сама і винна - хто ж іще, як не баби. Одні біди від вас. А начальник твій нормальна людина, нічого перед ним було дупою вертіти!

- Пап, я клянусь, я нічого ... - Схлипує.

- Ну, ти завтра піди до нього в кабінет і вибачся.

- Я ?!

- Ти. Скажи: вибачте мене, Михайло Олексійович. Я більше не буду.

- Так я ж нічого ... Я дійсно НЕ винна !! Це я - жертва !!!

- Дура ти, Вєрка. Все життя живеш і проблеми нам всім влаштовуєш. Ну за що мені це, невже я в чомусь провинився перед Богом? .. Іди вже!

3. - Сонечко, ми куди цього літа? - Томно кліпає віями.

- В Крим.

- До бабці твоєї? Вона ще не померла?

- Не знаю. Причому тут бабка? До друзів поїдемо, відпочинемо. В Ялту. Пам'ятаєш Мамонтова? Ну, того, який моряк?

- З Пітера? А він в Криму вже?

- Так, кликав у гості.

- Так а бабка твоя?

- У бабки землю відібрали. Сказали, її ділянка потрібна Міністерству оборони. Взяли і відібрали. Але ти знаєш, це не мої проблеми. Щас змотаю в Одесу, заберу товар, відкладемо грошей на літо.

- І махнемо відпочивати? В Ялту?

- В Ялту!

... І ось ця безпринципність - це те ж саме, як вони закрили очі на війну. На вбивтва росіянами наших людей. На мародерство "визволителів"на Донбасі. На те, що нам нав'язують якусь вину, начебто це ми самі в усьому й винні. І що не треба кордонів, давайте дружити, як раніше.

І не має для когось значення, що сина вбили, доньку зганьбили, бабцю залишили без даху над головою.

А що, хіба не так? ..