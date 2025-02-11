Гордон выиграл дело против России в ЕСПЧ. Решение создало прецедент по высказываниям о российской агрессии

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон выиграл дело против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

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Решение 11 февраля было опубликовано на сайте суда.

Суд принял коллективное решение по делу "Новая газета" и другие против России", в рамках которой рассматривал 161 жалобу против РФ, поданную СМИ и отдельными заявителями. Мурзы, русского журналиста Майкла Наки, русской художницы Александры Скочиленко и других.

Гордон подал заявление в суд в сентябре 2022 года, прежде чем Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.

Суд единогласно принял решение, что по делу Гордона и других заявителей со стороны РФ было нарушено ст. 10 Европейской конвенции о правах человека (в ней говорится о свободе выражения мнений). Суд пришел к выводу, что была системная модель ограничения сообщений, связанных с войной в Украине, это свидетельствует о скоординированных усилиях по подавлению инакомыслия, а не по противодействию какой-либо угрозе национальной безопасности. "По сути, национальные суды криминализировали любые сообщения/заявления, противоречащие официальной версии, описывающей вторжение в Украину как "специальную военную операцию", – отметили в суде.

Решение по делу было принято в рекордные сроки: с момента подачи заявления Гордоном прошло два с половиной года, хотя обычно подобные случаи рассматривают от пяти до десяти лет.

Параграф п. 121 решения (подробности о нем описаны ниже) фактически создает прецедент, поскольку суд постановил, что даже если журналисты делают жесткие высказывания о стране-агрессоре России и ее нелегитимном президенте Владимире Путине, их нужно рассматривать только в контексте, в котором их сделали. Теперь к этому пункту могут апеллировать украинские журналисты, эксперты и все публичные люди: даже если были жесткие заявления или брань, суды всегда должны учитывать, в каком контексте и при каких условиях сделали эти заявления и не является ли преследование нарушением ст. 10 конвенции.

Дело Гордона было одним из немногих, которые суд рассматривал индивидуально. В решении подробно описана история преследования журналиста российскими властями. Началась она с заявления, сделанного Гордоном в марте 2022 года. Он сказал, что с Россией нужно говорить на языке силы, поскольку это единственный язык, который он хорошо понимает. "Если [Путин] будет угрожать США ядерным оружием, [США] сбросят его на него и похоронят его вместе с его фашистской страной... Россиян надо бить – не простых людей, а путинское государство и тех уродов, которые вторглись на нашу землю. и убейте его. Это важнейшая работа для всего цивилизованного мира", – сказал журналист.

После этого Следствием РФ началось уголовное расследование в отношении Гордона по трем статьям Уголовного кодекса, в РФ его занесли в список террористов и экстремистов, выдали ордер на его арест, признали "иноагентом", а в июле 2024 года военный суд в Москве заочно приговорил его к июлю. В решении ЕСПЧ отмечают, что ни один российский орган не вручал Гордону никаких документов по этому уголовному делу. Суд также отметил, что занесение Гордона в список "иноагентов" и террористов и экстремистов, предположительно, было осуществлено для "сдерживающего эффекта".

Суд подробно остановился на заявлении Гордона и о том, можно ли его трактовать как пропаганду насилия в отношении российских военнослужащих и руководства РФ (п. 121 решения). Суд отметил, что в целом государства имеют "широкую свободу усмотрения" при регулировании высказываний, равносильных прославлению насилия, но при рассмотрении таких дел национальные суды обязаны проводить тщательное изучение и содержания заявлений, и контекста, в котором их сделали. В случае с Гордоном российский суд не оценивал, способны ли такие заявления напрямую подстрекать к незаконным актам насилия или они были "выражением эмоциональной поддержки" законного права Украины на самооборону в соответствии с международным правом. В суде напомнили, что эти заявления были сделаны вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину, когда Россия атаковала украинские города, гибли мирные жители.

"Если рассматривать их в надлежащем контексте, становится очевидным, что его заявления были направлены конкретно на российских военных, участвующих в активных боевых действиях, и политическое руководство, ответственное за начало военных действий, а не на российских гражданских лиц или российское население в целом. Его комментарии о ядер ченые как сдерживание", – объяснили в решении.

В ЕСПЧ считают, что такой недифференцированный подход российского суда свидетельствует о том, что целью преследования Гордона было не предотвращение подстрекательства к насилию, а подавление какой-либо критики российских военных действий.