Гордон о российской вакцине: они не в состоянии даже автомобиль сделать, могут только травить

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" является оружием пропаганды Кремля. Наука в РФ способна только "травить".

Такое мнение в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале OBOZREVATEL озвучил журналист Дмитрий Гордон. "Я считаю, что Россия не в состоянии ничего произвести. Вся наука давно Россию покинула – наука, которая в состоянии делать что-либо. Россия не в состоянии автомобиль сделать, что уж говорить о вакцинах", – заявил он.

"Я думаю, что российская вакцина – это очередное пропагандистское оружие Кремля", – добавил Гордон.

Отвечая на реплику ведущего о том, что множество "достаточно эффективных" ядов было разработано именно в России, журналист заявил: "Дурное дело нехитрое. Травить – это они могут, а создавать – это нет".

Говоря об украинских политиках, которые сделали прививку вакциной "Спутник V", Гордон заметил, что это их личный выбор: "Если они относятся к своему здоровью так наплевательски, это их личное дело".

При этом он предположил, что президент РФ Владимир Путин не привился этой вакциной, потому что, "видно, любит себя больше, чем некоторые украинские политики".

Как писал OBOZREVATEL, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) призвало страны ЕС не спешить регистрировать вакцину "Спутник V" до тех пор, пока не будут завершены все необходимые проверки препарата.