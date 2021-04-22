Google выпустил новый дудл в День Земли. Видео

В четверг, 22 апреля, поисковая система Google представила новый дудл, который посвятила Дню Земли.

В этом году он подчеркивает, что каждый может "посеять семена светлого будущего" – по одному деревцу за раз. В дудле от поисковика – видео о том, как деревья высаживаются в естественной среде обитания (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Планета, которую мы называем своим домом, продолжает питать жизнь и вдохновлять на чудеса. Окружающая среда усердно работает, чтобы поддержать нас, и это требует от нас ответа. В сегодняшнем видео Doodle показано, как деревья высаживаются в естественной среде обитания. Это один из многих способов, с помощью которых мы можем внести свой вклад в сохранение здоровья нашей Земли для будущих поколений", – отметили в Google.

День Земли – это напоминание о том, что каждый может внести свой вклад в улучшение планеты. С помощью короткого видео Google предлагает посмотреть, как другие вносят свой вклад в восстановление деревьев, океанов и дикой природы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 17 апреля поисковая система Google представила новый дудл, который посвятила итальянской ученой и врачу Лауре Басси.