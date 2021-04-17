Google посвятил дудл Лауре Басси: чем она известна

В субботу, 17 апреля, поисковая система Google представила новый дудл, который посвятила итальянской ученой и врачу Лауре Басси.

В этот день в 1732 году в Болонском университете ее утвердили как кандидата на звание доктора наук. В дудле от поисковика – изображение известной женщины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

С детства Басси считалась вундеркиндом, чем привлекла внимание ученых Академии наук Института Болоньи. Они настояли на том, чтобы девочке дали самое лучшее образование. Ее учителями были кардиналы, состоявшие в академии, пишет livejournal.com.

К 19 годам она подала формальную заявку на защиту докторской диссертации, на французском и латыни, и заявка была одобрена. 20 марта 1732 года Басси публично защитила работу, состоявшую из 49 тезисов. Они были основаны на аристотелевской и христианской философии.

Басси была первой женщиной, вступившей в Болонскую Академию наук и ставшей оплачиваемой преподавательницей в Болонском университете. Еще живя с родителями, она начала проводить научные опыты.

Выйдя замуж за Джузеппе Верати, она продолжила исследования, в том числе, они совместно проводили опыты по электричеству. Жизнь ее не была легкой из-за постоянных родов с осложнениями, которые ухудшали здоровье. В браке с Верати у нее родилось, по разным данным, от восьми до двенадцати детей. Из них пережили младенчество лишь пятеро, а дочь Катерина умерла в возрасте 17 лет.

Именем Басси названы кратер диаметром 31 км на Венере, астероид № 15742 Лаурабасси, высшая школа и улица в Болонье.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, поисковая система Google представила новый дудл, который посвятила известному музею искусства "Метрополитен" в Нью-Йорке, США.