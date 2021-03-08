Google поздравил женщин с 8 Марта новым дудлом. Видео

В понедельник, 8 марта, поисковая система Google представила новый дудл, который посвятила Международному женскому дню.

Компания в частности подготовила поздравительный ролик, который был опубликован на ее официальной странице в сети (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На коротком видео можно увидеть те возможности, которых достигли женщины во время борьбы за свои права. Но примечательно, что самих женщин на видео нет – достижения показаны только их руками.

Так компания решила рассказать, что женщины могут голосовать, проводить опыты, имеют доступ к высшему образованию. Они могут быть дирижерами, космонавтками, футболистками, судьями, архитекторами и заниматься скалолазанием.

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