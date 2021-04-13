Google посвятил дудл известному музею

Во вторник, 13 апреля, поисковая система Google представила новый дудл, который посвятила известному музею искусства "Метрополитен" в Нью-Йорке, США.

В этот день как раз исполнился 151 год со дня его рождения. В дудле от поисковика – изображение здание музея, а также шесть известных экспонатов из коллекции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Музей искусства "Метрополитен" или The Metropolitan Museum of Art, обиходно известный как Метрополитен-музей – один из крупнейших и четвёртый по посещаемости художественный музей мира. Он появился в стольких фильмах, что сам по себе является кинематографической звездой.

Дудл Метрополитен-музей. google.com

Он был основан в 1870 году группой американских бизнесменов и финансистов, а также ведущих художников и почитателей искусства. 13 апреля 1870 года музей был официально открыт вскоре после приобретения его первого экспоната – римского саркофага.

Где доступен дудл Метрополитен-музей. google.com

С 2018 года право на свободное посещение музея было оставлено только жителям Нью-Йорка, для всех остальных была введена плата в 25$ (почти 700грн).

13 апреля в истории и дудлах от Google. google.com

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Google выпустила дудл в честь Дня святого Патрика. Этот праздник появился в Ирландии, но в настоящее время отмечается всем миром, включая Украину.