Google присвятив дудл відомому музею

У вівторок, 13 квітня, пошукова система Google представила новий дудл, який присвятила відомому музею мистецтва "Метрополітен" у Нью-Йорку, США.

У цей день якраз виповнився 151 рік з дня його народження. У дудлі від пошуковика – зображення будівлі музею, а також шість відомих експонатів з колекції (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Музей мистецтва "Метрополітен" або The Metropolitan Museum of Art, побутово відомий як Метрополітен-музей – один з найбільших і четвертий за відвідуваністю художній музей світу. Він з'явився в стількох фільмах, що сам по собі є кінематографічною зіркою.

Дудл Метрополітен-музей. google.com

Він був заснований в 1870 році групою американських бізнесменів і фінансистів, а також провідних художників і шанувальників мистецтва. 13 квітня 1870 року музей був офіційно відкритий незабаром після придбання його першого експоната – римського саркофага.

Де доступний дудл Метрополітен-музей. google.com

З 2018 року право на вільне відвідування музею було залишено тільки жителям Нью-Йорка, для всіх інших була введена плата в 25$ (майже 700грн).

13 квітня в історії і дудл від Google. google.com

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Google випустила дудл на честь Дня святого Патріка. Це свято з'явилося в Ірландії, але в даний час відзначається усім світом, включаючи Україну.