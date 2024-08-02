'Гончаренко центры' запустили программу адаптации к гражданской жизни для ветеранов и ветеранок

Образовательно-культурная и волонтерская сеть "Гончаренко центр" запустила бесплатную программу адаптации для вернувшихся в гражданскую жизнь ветеранов и ветеранок. Проект предусматривает образовательную и карьерную составляющие: сначала украинские герои безвозмездно улучшат знание английского, а после этого смогут трудоустроиться в одну из украинских компаний.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба "Гончаренко центра".

По словам основателя сети, народного депутата Алексея Гончаренко, инклюзивный курс по изучению английского запустили для того, чтобы помочь ветеранам и ветеранкам полноценно вернуться в гражданскую жизнь и интегрироваться в рынок труда.

"В настоящее время в Украине остро стоит вопрос трудоустройства ветеранов и защитников, получивших инвалидность в результате войны. Зачастую им сложно найти работу, особенно в случае параллельного прохождения реабилитации. Чтобы подготовить ветеранов к потребностям рынка труда и помочь им в реинтеграции, мы запустили инклюзивный онлайн-курс по изучению английского. Программа полностью адаптирована под уровень владения языком и специальные нужды ветеранов. А онлайн-обучение позволит приобщиться к занятиям тем, кто получил ранения и находится на реабилитации", – говорит Алексей Гончаренко.

Обучение будет проходить по специализированной программе, которая будет готовить ветеранов к дальнейшему трудоустройству. В завершение участники получат уровень знаний upper-intermediate и навыки написания резюме и прохождения интервью. Это поможет им лучше отвечать требованиям гражданского рынка труда.

"Это будет обучение с гарантированной возможностью трудоустройства и содействием реабилитации. Мы подготовим участников к работе в компании – достойная заработная плата, создание комфортных условий в соответствии с вашими потребностями, предоставление необходимой техники", – добавляют организаторы.

Все занятия полностью бесплатны, а каждая встреча будет охватывать новую тему. Благодаря этому присоединиться к обучению можно на любом этапе, а все учебные материалы будут дублироваться в чате группы. Чтобы присоединиться к обучению, ветеранам и ветеранкам достаточно заполнить гугл-форму по этой ссылке.

"Гончаренко центр" - крупнейшая негосударственная всеукраинская сеть бесплатных образовательно-культурных и волонтерских пространств, основанная в 2021 году народным депутатом Украины Алексеем Гончаренко. Главная цель проекта – вдохновлять и предоставлять необходимые знания людям любого возраста для улучшения их будущего.