'Гончаренко центры' запустили курс английского языка для ветеранов и ветеранок

Крупнейшая негосударственная образовательная сеть Украины "Гончаренко центра" запустила уникальный курс английского для ветеранов и ветеранок российско-украинской войны. Кроме изучения иностранного языка, защитники и защитницы смогут начать гражданскую карьеру в одной из украинских компаний.

Видео дня

По словам основателя сети, народного депутата Алексея Гончаренко, этот курс английского – действительно особенный, ведь Гончаренко центры объединили два компонента: изучение иностранного языка и адаптацию к гражданской жизни через построение новой карьеры. Все это абсолютно бесплатно, как и все остальные события и курсы в сети.

"Мы часто говорим о том, как важно поддерживать и помогать вернувшимся с фронта защитникам и защитницам. Но еще важнее делать, а не только рассказывать. Этот курс – возможность для ветеранов постепенно вернуться в гражданскую жизнь, подтянуть английский и на финише трудоустроиться и начать новую карьеру. Военные, ветераны и их семьи заслуживают максимальной поддержки, и я горжусь, что "Гончаренко центры" работают в этом направлении", – делится Алексей Гончаренко.

Обучение будет проходить по специализированной программе, которая будет готовить ветеранов к дальнейшему трудоустройству. В завершение участники получат уровень знаний upper-intermediate и навыки написания резюме и прохождения интервью. Это поможет им лучше отвечать требованиям гражданского рынка труда.

"Это будет обучение с гарантированной возможностью трудоустройства и содействием реабилитации. Мы подготовим участников к работе в компании – достойная заработная плата, создание комфортных условий в соответствии с вашими потребностями, предоставление необходимой техники", – добавляют в команде "Гончаренко центров".

Все занятия полностью бесплатны, а каждая встреча будет охватывать новую тему. Благодаря этому присоединиться к обучению можно на любом этапе, все учебные материалы будут дублироваться в чате группы. Чтобы присоединиться к обучению, ветеранам и ветеранкам достаточно заполнить гугл-форму по этой ссылке.