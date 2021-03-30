Голубовская: противодействие COVID-19 уже невозможно, без локдауна готовьтесь умирать дома

Украине из-за ситуации с COVID-19 не обойтись без локдауна, поскольку другими способами противодействовать распространению инфекции уже невозможно.

Об этом в интервью УНН заявила врач-инфекционист, внештатный советник Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская. "Сейчас нужно готовиться к будущему. Уже с коронавирусом ничего не сделать", – сказала она.

Эксперт считает, что больницам сейчас нужно запасаться баллонами с кислородом и "просто спасать людей".

"Противодействие уже невозможно, тестирование уже невозможно. Весь мир тестирует и пусть себе тестирует – они себе могут позволить", – заявила медик.

Что касается нового жесткого карантина, то, как отметила Голубовская, его нужно вводить грамотно: поговорить с эпидемиологами, максимально перевести всех на работу онлайн, а школы – на дистанционное обучение.

"Это один из питомников инфекционных заболеваний. Наше образование страдает с 90-х годов и ничего за год не случится, а то что сейчас творится в клиниках – уму не поддается, это Бородино", – подчеркнула врач.

Она указала на тот, факт, что давно выступает за новый локдаун "Люди добрые, готовьтесь тогда дома умирать", – эмоционально заявила Голубовская.

"Вы видите, что сейчас мы без локдауна просто не обойдемся... Нам надо сейчас всем пережить этот период. И если сейчас грамотно наложить ограничительные меры, то все равно отделения интенсивной терапии недели три будут переполнены. Будет ухудшаться состояние тех, кто сейчас только заболел. И другого нам не дано", – сказала она.

В то же время Голубовская считает, что транспорт может работать. "Конечно, все можем остаться дома, должны остаться дома. Сейчас есть возможность организовать доставку продуктов. Школы закрыть, вузы. На месяц нужно оставить работать только медицинский персонал", – сказала инфекционист.

По ее словам, в больницах "больные уже вповалку лежат, как на поле боя: и мертвые, и живые". Ситуацию она назвала кошмаром.

"Оставить работать медицинские учреждения и обеспечить им обслуживание. Надо же людям в медицинские учреждения как-то добираться на работу?" – пояснила она позицию насчет транспорта.

В интервью Голубовская также заявила, что наша страна переживает самый тяжелый период от начала пандемии, а текущая волна COVID-19 по интенсивности где-то в пять раз тяжелее осенней. Она назвала причины этого.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Голубовская заявила, что для эффективной борьбы с пандемией COVID-19 очень важно введение жесткого локдауна, даже когда проводится массовое вакцинирование против коронавируса.