Голубовська: протидія COVID-19 уже неможлива, без локдауну готуйтеся помирати вдома

Україні через ситуацію з COVID-19 не обійтися без локдауну, оскільки іншими способами протидіяти поширенню інфекції вже неможливо.

Про це в інтерв'ю УНН заявила лікарка-інфекціоністка, позаштатна радниця Міністерства охорони здоров'я України Ольга Голубовська. "Зараз потрібно готуватися до майбутнього. Вже з коронавірусом нічого не зробити", – сказала вона.

Експертка вважає, що лікарням зараз потрібно запасатися балонами з киснем і "просто рятувати людей".

"Протидія вже неможлива, тестування вже неможливе. Весь світ тестує і нехай собі тестує – вони собі можуть дозволити", – заявила медикиня.

Що стосується нового жорсткого карантину, то, як зазначила Голубовська, його потрібно вводити грамотно: поговорити з епідеміологами, максимально перевести всіх на роботу онлайн, а школи – на дистанційне навчання.

"Це один із розплідників інфекційних захворювань. Наша освіта страждає з 90-х років і нічого за рік не трапиться, а те, що зараз твориться в клініках, – розуму не піддається, це Бородіно", – підкреслила лікарка.

Вона вказала на той, факт, що давно виступає за новий локдаун "Люди добрі, готуйтеся тоді вдома помирати", – емоційно заявила Голубовська.

"Ви бачите, що зараз ми без локдауну просто не обійдемося... Нам треба зараз усім пережити цей період. І якщо зараз грамотно накласти обмежувальні заходи, то все одно відділення інтенсивної терапії тижні три будуть переповнені. Буде погіршуватися стан тих, хто зараз тільки захворів. І іншого нам не дано", – сказала вона.

Водночас Голубовська вважає, що транспорт може працювати. "Звичайно, всі можемо залишитися вдома, повинні залишитися вдома. Зараз є можливість організувати доставку продуктів. Школи закрити, виші. На місяць потрібно залишити працювати тільки медичний персонал", – сказала інфекціоністка.

За її словами, в лікарнях "хворі вже покотом лежать, як на полі бою: і мертві, і живі". Ситуацію вона назвала кошмаром.

"Залишити працювати медичні установи й забезпечити їм обслуговування. Треба ж людям у медичні установи якось добиратися на роботу?" – пояснила вона позицію щодо транспорту.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Голубовська заявила, що для ефективної боротьби з пандемією COVID-19 дуже важливе введення жорсткого локдауну, навіть коли проводиться масова вакцинація проти коронавірусу.