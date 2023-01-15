Привет, котики.

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Благодаря вам собраны необходимые 25000 голосов – и даже больше – под петицией о маркировке продукции брендов-коллаборантов. Теперь мяч на стороне Офиса Президента Украины. Я ожидаю, что по результатам рассмотрения вопрос будет передан в Кабинет Министров Украины. Потеряться ему я не дам.

Далее текст на языке оригинала.

Вдячний кожному з вас. Я знав, що ми впораємось, але навіть не думав, що так швидко. Все ж таки питання економіки зазвичай викликають менше інтересу, аніж щось примітивно-популістичне.

Дякую всім, хто підписував та поширював. Це був лише перший крок, але він був найскладнішим, самі знаєте.

Люблю вас всіх. Ведіть себе погано;)

P.S. Ніколи не повторюйте моїх помилок – не починайте читати всі петиції на сайті петицій. Просто не робіть цього. Ніколи. Цього. Не. Робіть.