Голоса за маркировку продукции брендов-коллаборантов собраны! Дело за ОП
Привет, котики.
Благодаря вам собраны необходимые 25000 голосов – и даже больше – под петицией о маркировке продукции брендов-коллаборантов. Теперь мяч на стороне Офиса Президента Украины. Я ожидаю, что по результатам рассмотрения вопрос будет передан в Кабинет Министров Украины. Потеряться ему я не дам.
Далее текст на языке оригинала.
Вдячний кожному з вас. Я знав, що ми впораємось, але навіть не думав, що так швидко. Все ж таки питання економіки зазвичай викликають менше інтересу, аніж щось примітивно-популістичне.
Дякую всім, хто підписував та поширював. Це був лише перший крок, але він був найскладнішим, самі знаєте.
Люблю вас всіх. Ведіть себе погано;)
P.S. Ніколи не повторюйте моїх помилок – не починайте читати всі петиції на сайті петицій. Просто не робіть цього. Ніколи. Цього. Не. Робіть.