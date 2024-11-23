Гололедица и похолодание до минус 11 градусов: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на воскресенье, 24 ноября

В воскресенье, 24 ноября, в Украине заметно похолодает.Температура воздуха снизится до минус 11 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

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Об этом сообщили в "Укргидрометцентре". Кроме того, синоптики предупредили об опасных гидрометеорологических явлениях.

"24 ноября в западных, северных (кроме Сумской), восточных и Винницкой областях на дорогах гололедица. И уровень опасности желтый. Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта", - говорится в сообщении.

В целом синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В восточных областях ночью в юго-восточной части умеренный (в Луганской и Донецкой областях местами значительный), днем в Закарпатье небольшой мокрый снег, местами налипание мокрого снега. На остальной территории без осадков.

В западных, северных, восточных, местами центральных областях на дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, ночью на юго-востоке страны, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7°С мороза, на востоке, днем в Украине от 3°С мороза до 2°С тепла, в южной части 1-6°С тепла. В Карпатах небольшой снег. Температура ночью 6-11°С мороза, днем 1-6°С мороза.

В Киевской области в воскресенье, 24 ноября, будет облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 2-7°С мороза, днем от 3°С до 2°С тепла. В Киеве ночью 2-4°С мороза, днем около 0°С.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву. 24 ноября на дорогах гололедица. И уровень опасности, желтый. Погодные условия приведут к нарушению движения транспорта", – резюмировали свой прогноз в "Укргидрометцентре".

Как сообщал OBOZ.UA, на выходные в Украине синоптики прогнозируют погоду "преимущественно без осадков". Лишь на востоке и юго-востоке, местами налипание мокрого снега и гололедица. Температура ночью 0-7° мороза, днем от 3° мороза до 4° тепла.

Напомним, что Киев в пятницу, 22 ноября, после обеда накрыл сильный снегопад. Из-за непогоды видимость на дорогах ухудшилась, что повлияло на движение автомобилей. Город превратился в белую сказку – соответствующие видео смотрит здесь.

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