Гололедица и мокрый снег: украинцев предупредили о желтом уровне опасности из-за непогоды

В воскресенье, 9 января, в Украине в западных, северных, центральных и восточных областях на дорогах будет гололедица. Кроме того, местами из-за значительных осадков возможно налипание мокрого снега.

Такие неблагоприятные погодные условия на всей территории страны соответствуют первому (желтому) уровню опасности и могут привести к усложнению движения транспорта на дорогах. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что высота снежного покрова может достигать от 4 до 10 сантиметров.

Сильный снег сегодня днем будет идти на Киевщине, а ночью непогода накроет Карпаты, Ривненскую и Житомирскую области.

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Кроме того, 9 и 10 января на реках бассейна Припяти продолжит подниматься уровень воды на 10-30 сантиметров, местами она может выходить на заводь, а на реке Горынь – даже затопить ее. Уровень опасности – желтый.

Подробный прогноз погоды на 9 января вы найдете в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что температура воздуха в январе будет постоянно меняться от плюсовых к минусовым показателям. А некоторые регионы в этом месяце столкнутся с настоящим зимним холодом.

Метеорологи также озвучили прогноз на первую часть весны в Украине. В марте по всей стране будет прохладно, возможны осадки.