Годовщина обстрела вокзала Краматорска: Фонд Рината Ахметова вспоминает истории пострадавших

8 апреля 2022 года россияне устроили одну из самых страшных ракетных атак с многочисленными жертвами: в результате удара по вокзалу Краматорска погиб 61 человек, семеро — дети. Свои истории о пережитом пострадавшие доверили Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Вот некоторые из историй.

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Наталья Степаненко с дочерью Яной оказались в эпицентре удара. Из-за атаки женщина осталась без ноги, а ее 11-летней дочери оторвало обе ножки. Мать вспоминает: ноги ребенка срезали вместе с обувью... Смотрите и слушайте их историю по ссылке bit.ly/3T8Tfwa

Ольга Дудина ежедневно помогала родному Краматорску выстоять: обустраивала хранилища, искала лекарства для престарелых, организовывала обеды. Удар по вокзалу стал для нее самым страшным моментом войны. Ее история – по ссылке bit.ly/3jpth9T

19-летняя Анастасия Шестопал перенесла семь операций — из-за ракетного удара по вокзалу она потеряла ногу. Девушка занималась танцами, но не отчаивается и даже задумывается над карьерой актрисы. Историей она делится по ссылке bit.ly/3nZzR9h

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова - это самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив Музея насчитывает уже около 65 000 историй.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова https://civilvoicesmuseum.org/ или на бесплатной горячей линии (800) 509 001.