Год считали пропавшим без вести: в Черкасской области попрощались с молодым Героем, его отец продолжает защищать Украину

В четверг, 17 августа, в городе Тальное Черкасской области провели в последний путь погибшего на кровавой войне с Россией солдата Владимира Шаповала. Защитник погиб в прошлом году и считался без вести пропавшим. Владимиру навсегда останется 28 лет.

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Печальную новость сообщили в Тальневской городской территориальной общине. У молодого Героя остались сестра Татьяна и отец Сергей Владимирович, который сейчас защищает Украину.

"Герой отдал жизнь за каждого из нас, за наше будущее, за Украину. Таким мы его и запомним - отважным и смелым патриотом, который стал в защиту своего государства. Украина стала для него родной Родиной, которую он любил всем сердцем. Хотя Владимир родился в России, но никогда не считал ее своей страной", – говорится в сообщении.

Еще в юном возрасте Владимир потерял мать. Отец, родом из села Романовки, вместе с двумя маленькими детьми вернулся в Украину. Семья поселилась в городе Тальном.

Юноша учился в Тальновской школе №3. После ее окончания в 2010 году он пошел учиться в Тальянковский агротехнический профессиональный колледж. В 2014 году Владимир получил специальность – монтаж, обслуживание оборудования и систем газоснабжения.

23 ноября 2016 Владимир Шаповал был призван на срочную военную службу, которую проходил в Национальной гвардии Украины.

С первых дней полномасштабного вторжения, 25 февраля 2022 года, Владимир Шаповал встал на защиту страны в рядах Вооруженных Сил Украины. Отец Сергей Владимирович вслед за сыном 8 марта 2022 также отправился на фронт.

22 апреля 2022 года семья получила известие, что Владимир пропал без вести во время боев в Казачьей Лопане. Около полутора лет родные жили в ожидании.

"Несмотря на это – надеялись на чудо. К сожалению, реальность войны слишком жестока… Не хватит слов, чтобы выразить соболезнования и разделить горе родных и близких. Пусть светлая память о мужественном воине, отдавшем свою жизнь за Украину, навсегда останется у наших сердцах! Мы в вечном долгу перед защитниками, которые отдали свою жизнь за будущее нашей Родины", – сказал в прощальной речи городской голова Василий Сидько.

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