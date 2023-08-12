Отправился в Небесное войско: в боях с оккупантами погиб молодой огнеметчик из Одесщины

Выполняя боевое задание возле Красногорской Донецкой области от пули противника погиб 28-летний уроженец Рени под Одессой Роман Гаврилюк. Молодой человек состоял на службе старшего оператора огнеметчика, имел звание младшего сержанта.

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Трагическое известие сообщили в Измаильской районной администрации. Для родного города нашего защитника его гибель стала настоящим горем, потерей, которую невозможно восполнить.

"Измаильская районная государственная (военная) администрация вместе с начальником Измаильской районной государственной (военной) администрации Родионом Абашевым выражаем искренние соболезнования семье и близким", – написали в некрологе.

О дате и месте прощания с Романом местные власти сообщат поздней.

Вечная память и честь каждому, кто отдал жизнь за свободное будущее каждого из нас!

Как сообщал OBOZREVATEL, в боях за освобождение Запорожья погиб уроженец Борисполя на Киевщине солдат Алексей Трепиков. Во время штурма позиций оккупантов его вместе с побратимами накрыла вражеская артиллерия.

В Киеве провели в последний путь Дарью Филипьеву, которая служила боевым медиком. Девушка погибла, оказывая помощь раненным защитникам.