'Сердце рвется от боли': в боях на Донецком направлении погиб защитник из Киева. Фото

На фронте 12 августа погиб боевой медик из Киева Юрий Антонов, в гражданской жизни являвшийся сыроваром. Свой последний бой Герой принял под Ямполем в Донецкой области.

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О страшной потере сообщила жена Юрия Татьяна Коляда в Facebook.

"Мой Юра погиб. 12 августа в бою под Ямполем Краматорского района Донецкой области он получил ранения, несовместимые с жизнью. Прощание ориентировочно состоится в Киеве в пятницу. О деталях я сообщу позже", - написала Татьяна.

Женщина добавила, что сейчас у нее нет сил, чтобы с кем-то общаться, ее хватает только на то, чтобы поддержать дочь Злату, которой сейчас очень больно.

"Наша любовь была нашим богом, мы были именно "мы", а теперь… А теперь есть только боль", – написала жена Героя.

До полномасштабного вторжения Юрий Антонов был главой кооператива крафтовых сырьев Cheesemania и организовывал сырные фестивали.

Подруга семьи Валентина Захабура рассказала, что Юрий был любящим мужчиной и заботливым папой.

"Лучший игрок у крокодила и мега-классный папа замечательной девочки Златы. Он показывал слова или понятия так, что не было сил угадывать, потому что все лежали в корягах от хохота. Невероятно романтичный мужчина, который с фронта придумывал и организовывал подарки любимой жене Тане (заказать суши или кабачок, потому что любимая не должна остаться летом без подаренного кем-то кабачка)...Инструктор по тактической медицине. Боевой медик, спасавший собратьев, заступил место раненого ротного медика, и мог уступить спальник кисе… Юра погиб от российского артобстрела. Мой друг и муж моей подруги", – рассказала Валентина в Facebook.

В соцсетях Юрия с теплом упоминают и другие друзья, коллеги и клиенты.

"К сожалению, Юра уже не предложит вам сыра украинских сыроваров. К сожалению, Юра не организует и не откроет Ukraine Cheese Awards Day. Мы еще долго будем лить слезы за ним и выть в пространство, которое не вернет нам утешение от этого. Но мы еще живы и можем делать то, что он делал за него! В память о нем, пока мы живы!" – написала Юлия Солодка.

"Сегодня получили известие, что погиб мужчина моей подруги, близкого человека. И мир уже никогда не будет таким, как был. Потому что это был такой красивый и светлый человек, они были такой солнечной парой, а теперь все погасло. Эти ***ди погасили такую сияющую вселенную - в глазах моей подруги, ее дочери, они забрали часть всех нас, кого Юра больше никогда не накормит своими вкусными сырами. Нет прощения, не будет никогда", - высказалась Светлана Кедяева.

"Ты написал, что до победы сыр не продаешь. Теперь уже никто его не попробует. Больно до крика. Была честь знать Юрия, смаковать сыр на Владимирском и открывать новые сырные вкусы", - написала Екатерина Безсудная.

"Помочь боли невозможно... Мы отомстим!!!", - написал собрат Игорь Яворский.

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