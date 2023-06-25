Год надеялись, что жив: во время российского теракта в Оленивке погиб Дмитрий Букарев 'Белотур'

Спустя год после ужасающего теракта России в концлагере на территории оккупированной Еленовки продолжают поступать сведения о его новых жертвах. Несмотря на надежды, молитвы и ожидания семьи взрыв не пощадил и одного из пленных защитников Мариуполя из полка "Азов" Дмитрия Букарева с позывным "Белозер".

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Трагическое известие сообщила сестра погибшего героя Лада Лисовая на своем Facebook. Кроме нее, у Дмитрия остались две дочки, мать и брат.

"С прошлого года мы надеялись, что Дима жив, однако чуда не случилось: Дмитрий Букарев погиб во время жестокого теракта, совершенного россиянами, в Оленивке в ночь с 28 на 29 июля 2022 года. Дмитрий Букарев пошел на войну добровольцем в 2014 году, отдал 8 лет жизни защите Украины, воспитал немало молодых "азовцев", – рассказала она.

Татьяна запомнила брата, как отважного, эрудированного человека с глубоким внутренним самообладанием. Он всегда стремился к усовершенствованию себя и познанию мира.

"Брат, ты один из лучших, твое дело живое, победа Украины будет и месть за вас тоже, а твое имя будет достойно оценено. Слава тебе, Герой! Ты был силен и нас этому учил. Ты навсегда в строю!", – обратилась украинка в эпитафии к погибшему защитнику.

Напомним, что теракт в Еленовской колонии под контролем квазиреспублики ДНР произошел 29 июля 2022 года. Там находились сотни заключенных украинских защитников, которые отличились легендарным мужеством на "Азовстали". В результате погибли более 50 человек, более 100 военнопленных были ранены.

Традиционно российская сторона цинично обвинила Украину в этой трагедии, якобы именно войска ВСУ применили ракеты HIMARS. Однако и Киев, и международное сообщество заявили, что разместив военнопленных в бараках на территории, приграничной к зоне боевых действий, Россия уже нарушила Женевскую конвенцию, причем сделала это намеренно, с целью провокации.

В ходе расследования появлялось все больше и больше доказательств, что именно оккупанты таким образом расправились с заключенными "азовцами", чтобы скрыть следы пыток и зверского обращения. Одним из таких свидетельств стали снимки независимого журналиста Кристофера Миллера, который опубликовал спутниковые фотографии колонии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что накануне 51 тело украинских защитников было возвращено на родину, чтобы быть достойно похороненными.