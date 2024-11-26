'Глузують над' или 'з': как правильно говорить по-украински

Об украинцах говорят, как о народе с исключительным чувством юмора, способном найти повод посмеяться почти в любой ситуации. Но знаете ли вы, как правильно рассказывать о юморе на украинском языке ?

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Шутки с оттенком насмешки, например, об очередном публичном позоре российских дипломатов, мы называем "глузуваннями". Если мы говорим о "глузування" по поводу чьего-либо поступка или поведения, в таком случае нам нужен предлог, чтобы связать действие и объект этого действия. Обычно в речи употребляют два варианта: "глузувати з" и "глузувати над". Telegram-канал "Correctarium — Украинский язык" разбирался, какой из них правильный.

"Синтаксическая норма требует согласовывать глаголы глузувати, глумитися, збиткуватися, іронізувати, кепкувати, кпити, насміхатися с существительными с помощью предлога "з" + родительный падеж", – говорится в сообщении.

А как насчет варианта "глузувати над", который тоже нередко можно встретить в речи? С точки зрения норм современного украинского языка такое управление является устаревшим и ошибочным. Поэтому его употреблять не советуют.

Итак, языковеды не советуют говорить и писать: "глузувати над ким, чим".

Вместо этого стоит употреблять вариант: "глузувати з кого, чого".

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