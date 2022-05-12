Через 32 года жизни в Украине рожденный в США главный раввин Киева и Украины Яаков Дов Блайх принял решение получить украинское гражданство и стать украинцем официально.

С ребе Блайхом я знаком уже даже не припомню, сколько лет. Например, по работе в Еврейской конфедерации Украины, в состав президиума которой он входит.

Главный раввин Карлин-Столинских хасидов с началом войны помог в эвакуации сотен, а может, и тысяч людей, не спрашивая у них кто какой национальности. Он носит вышиванки, все чаще переходит на украинский с американским акцентом и всегда говорит то, что думает. Так в его представлении и выглядит демократия: думать, говорить и делать то, что считаешь для себя правильным. С этим он родился и жил в США, такие же ценности нашел в Украине.

Насколько демократична Украина и почему украинские евреи сражаются сегодня на войне против русских, ребе объясняет в интервью YouTube-каналу "Живой гвоздь". Очень интересная беседа