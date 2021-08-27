Главком Медицинских сил Украины стала первым бригадным генералом-женщиной в ВСУ

В Украине воинское звание высшего офицерского состава бригадный генерал впервые получила женщина. Речь идет о командующем Медицинских сил Вооруженных сил Украины Татьяне Остащенко.

Соответствующий указ № 427/2021 еще 24 августа подписал президент Украины Владимир Зеленский. Документ обнародован на сайте главы государства (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Полковник медицинской службы Остащенко была назначена командующим Медицинских сил приказом министра обороны Андрея Тарана 30 июля, сообщается на сайте Минобороны. Она также стала первой женщиной, получившей такую должность в оборонном ведомстве.

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Тогда глава Минобороны подчеркнул, что сейчас почти четверть общей численности ВСУ составляют женщины.

Напомним, что ранее Зеленский присвоил звания Героя Украины пятерым украинцам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 августа Украина отметила 30-ю годовщину независимости. По этому случаю в Киеве и других городах состоялось множество торжественных мероприятий, в том числе и военный парад.