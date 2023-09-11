Глава УГКЦ обратился к миру по базилике Святого Петра в Ватикане: Украина стоит и борется!

10 сентября 2023 г. в базилике Святого Петра в Ватикане состоялась Архиерейская Божественная Литургия, которую возглавил Блаженнейший Святослав в сослужении с епископами Синода Украинской Греко-Католической Церкви. Общим богослужением епископы УГКЦ со всего мира отметили 400-летие мученичества священномученика Иосафата и помолились за справедливый мир в Украине.

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Участие в Литургии принял бывший префект Дикастерии для Восточных Католических Церквей кардинал Леонардо Сандри. Об этом сообщает пресс-служба Украинской Греко-Католической Церкви.

"Мы переживаем поистине уникальный святой миг, – миг, который, пожалуй, войдет в историю и нашей Церкви, и нашего народа, – отметил в проповеди Блаженнейший Святослав. – Среди боли и тьмы великой войны Господь Бог дает нам ощущение глубокой радости и настоящего света, которое никогда не переминается. Сегодня здесь нам, собранным у гроба апостола Петра, Господь Бог посылает свое слово, говоря: "Так Бог возлюбил мир, давший Своего Сына Единородного".

Блаженнейший Святослав напомнил, что святой Иосафат, 400-летие мученичества которого епископы Синода УГКЦ отметили этой Литургией, – единственный из украинских святых, чьи мощи находятся в базилике Святого Петра. Всматриваясь сегодня в его фигуру, "мы видим, что любовь Божия в человеке порождает героев, способных любить так, как любит Бог".

Глава УГКЦ призвал прислушаться к святому Иосафату, который сейчас говорит к украинцам, которые, как Давид, борются с Голиафом и победят благодаря силе Божией, жизненно важные слова: "Мы с вами находимся в сопричастии с преемником апостола Петра наших дней не из политических или дипломатических мотивов. Мы с вами являемся сыновьями и дочерями Вселенской Церкви, потому что верим, что именно на скале апостола Петра Христос основал свою Церковь, и этот Петр продолжает жить, действовать и служить через своих преемников, проявляя божественное и преждевременное начало Церкви как Тела Христова. Каждый из них имеет свой нрав, свое понимание, свой способ осуществлять Петровое правительство, но мы являемся членами Вселенской Церкви, потому что верим, что и в современном мире апостол Петр через своих преемников по-особому действует на благо Украины и нашей Церкви во имя самого Христа" .

"Сегодня Иосафат нам говорит: Дети Украины, никогда не слушайте голоса тех, кто говорит вам отречься от того единства. Ибо наша Церковь выжила во всех исторических эпохах, выстояла перед теми, кто хотел ее ликвидировать, благодаря тому, что была в единстве с великой вселенской семьей Католической Церкви, подобно тому, как сегодня Украина не сможет выстоять в той войне без международной помощи и поддержки на всех уровнях. Вселенская католическая христианская солидарность – это необходимое условие устойчивости, выживания нашей Церкви и народа, условие победы Украины в той борьбе добра со злом, которую сейчас ведет наш народ", – подчеркнул Патриарх.

После богослужения Отец и Глава УГКЦ поблагодарил Папу Франциска, с которым накануне епископы Синода имели особую двухчасовую встречу, во время которой имели возможность рассказать ему всю правду о войне в Украине.

"Несмотря на то, что в Украине наступил самый большой после Второй мировой войны в мире гуманитарный кризис, благодаря личным усилиям Святейшего Отца и всей Католической Церкви, Европы, Канады, США, Южной Америки, Австралии, он не перерос и, пожалуй, уже не перерастет в Украине никто не умер от холода, голода или по другим гуманитарным причинам там, где достигала сила католической любви и вселенской солидарности, сердцем и промоутером которой является и будет Святейший Отец Франциск", – констатировал Блаженнейший Святослав.

"Поэтому скажем правду и поблагодарим Святейшего Отца и всего католического епископства мира за то, что Украина сегодня не брошена один на один, за то, что мы можем здесь, из гроба святого Петра, сказать Риму, Украине и миру: Украина стоит! Украина борется" ! Украина молится," – добавил Блаженнейший Святослав.

Кроме этого, Глава УГКЦ поблагодарил бывшего префекта Дикастерии для Восточных Церквей кардинала Леонардо Сандра и второго секретаря Дикастерии о. Флавио Паче за то, что они молятся и помогают Украине, а также дипломатам и послам, присутствующим на богослужении.

Блаженнейший Святослав поблагодарил и членов Синода Епископов УГКЦ, которые в этом году вместе на Синоде в Риме "были единственным мощным голосом Украины".

Но особенно трогательно Патриарх обратился к украинцам, которые так многочисленно (более 2 500) прибыли в крупнейший христианский храм мира.

"Я смотрю на вас и плачу, потому что ваша Украина плачет о вас! Но знаю, что Бог нас любит и в один день мы все вернемся домой. Силой любви к нашей Родине, нашему народу, мы победим, – сказал Блаженнейший Святослав. – Я спасибо всем тем, которые или в Италии, или в других странах Европы помогают Украине, украинскому войску. То, что сегодня я с вами, что живой – чудо! военных, девушек и ребят мы живем и не имеем права жить для себя, в собственное удовольствие. Как сказал Франко: "Нам пора для Украины жить! К этому зовет нас человеческая и христианская совесть".

Богослужение в базилике Святого Петра в Ватикане завершилось молитвой за Украину "Боже, великий, единственный" в исполнении мужского византийского хора из Утрехта (Нидерланды).