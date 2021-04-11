Героиня фейка о распятом мальчике рассказала о травле и жизни в России. Видео

Галина Пышняк, которая рассказывала фейк о "распятом мальчике" на Донбассе в 2014 году, сейчас жалеет о том, что говорила об этой выдуманной истории.

В сюжете для Fake News, она призналась, что после этого инцидента для нее все обернулось в худшую сторону.

"Историю с мальчиком в ростовском лагере (для беженцев – Ред.) знали еще до меня. Неправда? Пускай будет неправда. Я не хочу ничего говорить. Каждый имеет право на свое мнение. Кто видел, кто там был – тот знает. Даже мои соседи говорили: "Ты – единственная, кто не побоялась сказать правду". Никто не скажет правду, люди боятся", – рассказывала она.

При этом она признала, что после этого фейка на нее и семью началась травля.

"Я жалею, что рассказала об этой истории, потому что она обернулась в худшую сторону. Если бы я знала, что это так негативно повлияет на мою семью, я бы была как остальные люди: "Я ничего не вижу, я ничего не знаю". Меня очень травили, была травля детей", – говорила Пышняк.

Она также рассказала, что ее муж когда-то работал в уже расформированном спецподразделении МВД "Беркуте", а потом перешел на сторону террористов "Л/ДНР".

"Потом вся эта дребень (Евромайдан – Ред.) случилась, он пошел в ополчение – он сам со Славянска. Я помогала ребятам лекарствами, продуктами, одеждой – за это попала в "Миротворец". Сама я с Западной Украины. Почти все мои родственники там, я не общаюсь с ними", – сообщила Пышняк.

Кроме того, она сказала, что с 2019 году получили с мужем гражданство России.

"В целом в России люди плохо относятся, когда узнают что мы – беженцы. Не воспринимают нас за людей. Говорят: "Вали в свою Украину, тебя здесь никто не ждал". Говорят: "Украина – это враг, а ты – Украина", – жаловалась женщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Первый канал" России показал интервью с Галиной Пышняк, которая утверждала, что украинские военные в Славянске якобы прибили гвоздями трехлетнего мальчика на доску объявлений и заставили его мать смотреть, как он умирает.