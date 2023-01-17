Герасимов: 'дело ботоферм' тихо умерло, это похоже на информационную спецоперацию

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов сообщил журналистам, что Главное следственное управление СБУ не ведет расследование в отношении так называемых "ботоферм", которое громко анонсировалось в августе прошлого года.

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Герасимов прибыл в СБУ, чтобы выяснить, что же происходит с этим "делом".

"Вы помните, как в августе 2022 года меня было опрокинуто, облито грязью в отношении каких-то так называемых "ботоферм". Тогда это произошло со ссылкой на Службу безопасности Украины. Я решил посетить и спросить, как идет расследование? Нашли ли эти так называемые "ботофермы", и если нашли, то кому они принадлежат", – сообщил Герасимов во время включения в эфире телеканала "Прямой".

Он был удивлен, когда от руководителя Главного следственного управления Службы безопасности Украины Андрея Швеца услышал, что Главное следственное управление не имеет к этому никакого отношения и такого расследования не ведет. Артур Герасимов убежден, что это похоже на информационную спецоперацию, которая была совершена против оппозиции.

"Сейчас идет война, и у нас один враг – это кремль и Российская Федерация, которая убивает украинцев, пытается захватить нашу землю. И мы должны все держать единство для того, чтобы дать отпор этому врагу. Оппозиция это единство держит. Но, к сожалению, со стороны властей атаки на оппозицию проходят постоянно", – констатирует народный депутат.

Герасимов, в частности, напомнил о том, что президент Зеленский упразднил присвоение ему дипломатического ранга. "Точку в этом поставил Верховный Суд, сказавший, что все было сделано правильно", – констатирует Артур Герасимов.

"Далее эти "ботофермы". Но все было сделано настолько грубо, фальшивка настолько грубо была сводима, что она рассыпалась еще быстрее", – замечает сопредседатель "ЕС".

Он отметил, что история с декларированием завершится так же нечем: "мне не за что оправдываться, и больше года назад я все подробно объяснил НАПК, и НАБУ об этом прекрасно известно".

"Сегодня в деятельности правоохранительных органов мы видим вместо реальной борьбы с коррупцией бурную имитацию деятельности. Скажите пожалуйста, вы видели подозрения ключевым фигурантам хищения миллиардов гривен из Приват Банка? А видели ли вы подозрения ключевым фигурантам за хищение гуманитарки в Запорожье темпами. И в то время ключевые фигуранты по сообщению журналистов спокойно отдыхают на курортах. А видели ли вы подозрения в Днепре, когда фитнес-тренер на строительстве дорог осваивает миллиарды гривен? Это в то время, когда страна воюет, и люди последнюю гривну отдают на украинскую армию", – возмутился Герасимов.

Герасимов обратился в правоохранительные органы, отметив, что сегодня нужно сражаться с врагом и сразиться с реальной коррупцией.