Геращенко утверждает, что дело против Порошенко за Томос все еще открыто в ДБР

ДБР до сих пор не закрыло дело Петра Порошенко за Томос. Об этом пишет в Facebook сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

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"Так же и дело о введении военного положения из-за инцидента в Керченском проливе и захвата украинских кораблей. А еще есть дело по контрнаступлению и освобождению Мариуполя. И по другим героическим и трагическим страницам войны, которая началась в 2014. Не знаю, закрыли ли дело по Байдену, открытую по пасквилям агента Кремля, до сих пор народного депутата Деркача", – заметила Геращенко.

Народная депутат написала, что история – интересная штука. "И если я увижу борды, где напротив перекошенной злобой морды кремлевского убийцы Путина будет уставшее и сосредоточенное лицо президента Украины Зеленского, не удивлюсь", – пишет народный депутат.

По мнению Геращенко, вспоминая сегодня предвыборную программу Зеленского, пожалуй, 75% украинцев скажут, что это была Армия. Язык. Вера.

"Для нашей команды важно, что наша повестка дня сегодня актуальна. И она оказалась единственно честной и правильной для объединения", – отмечает Геращенко.

Сопредседатель фракции отметила, что сильная армия, язык, а не какая разница, вера и украинская церковь, а не филиал ФСБ в рясах. Команда "Европейской Солидарности" приветствует все шаги, направленные на усиление ВСУ, защиту и развитие украинского языка и запрет кремлевской церкви. И искренне их поддерживает. По мнению народного депутата Геращенко, Богослужение ПЦУ в Лавре – это деоккупация центра Киева. Наконец-то.