Геращенко предложил запретить проплаченные митинги

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко выдвинул идею о запрете проплаченных митингов.

Как сказал он в эфире "Украина 24", в Украине очень либеральное законодательство.

"Любой в нашей стране может выплачивать миллионы гривен за организацию платных акций протеста, за то, что нанимают каких-то людей, которые будут ходить с транспарантами "за" или "против", – отметил Геращенко.

Он напомнил, что еще в 2015 году разработал законопроект о незаконности платных митингов, но его не поддержали коллеги.

"Нам нужно задокументировать то, что эти ребята делают вместе. Как правило, они получают деньги, долларов 500 в месяц, они участники спортивных клубов. Но это незаконно", – подчеркнул замглавы МВД.

По его словам, пока человек не совершил большое преступление, его фактически нельзя посадить в СИЗО.

"Мелкое хулиганство – суды отпускают под личное обязательство или ночной домашний арест. Затем эти люди приходят в телестудии – как только ты начинаешь кого-то загонять, он сразу становится телезвездой", – пожаловался Геращенко.

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