Геращенко предложил запретить проплаченные митинги
Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко выдвинул идею о запрете проплаченных митингов.
Как сказал он в эфире "Украина 24", в Украине очень либеральное законодательство.
"Любой в нашей стране может выплачивать миллионы гривен за организацию платных акций протеста, за то, что нанимают каких-то людей, которые будут ходить с транспарантами "за" или "против", – отметил Геращенко.
Он напомнил, что еще в 2015 году разработал законопроект о незаконности платных митингов, но его не поддержали коллеги.
"Нам нужно задокументировать то, что эти ребята делают вместе. Как правило, они получают деньги, долларов 500 в месяц, они участники спортивных клубов. Но это незаконно", – подчеркнул замглавы МВД.
По его словам, пока человек не совершил большое преступление, его фактически нельзя посадить в СИЗО.
"Мелкое хулиганство – суды отпускают под личное обязательство или ночной домашний арест. Затем эти люди приходят в телестудии – как только ты начинаешь кого-то загонять, он сразу становится телезвездой", – пожаловался Геращенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Киеве студентам одного из столичных вузов разослали предложение принять участие в митинге за 140 гривен. Соответствующие сообщения появились в чате одного из общежитий.
В разгар предвыборной кампании тоже происходили сборы проплаченных митингов в поддержку кандидатов. "Массовку" для них искали в соцсетях.