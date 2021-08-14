Гепатит, грибок и кишечная палочка: какие болезни можно подхватить на пляжах Украины и как уберечься

Не только медузы и палящее солнце подстерегают украинцев на пляже. Тепло и вода – лучшие распространители опасных микроорганизмов. Грибки, инфекционные заболевания, кишечная палочка, лептоспироз и гельминты – вот неполный список болезней, которые можно подхватить во время летнего отдыха.

Как не заболеть и что делать, если это все-таки произошло — читайте в материале OBOZREVATEL.

Лептоспироз

Это заболевание вызывают длинные, закрученные спиралью бактерии. Чтобы заразиться, достаточно искупаться в зараженном водоеме. А если не лечить болезнь, то она может привести к поражению почек, печени, воспалению оболочек головного и спинного мозга и даже к смерти.

Источник возбудителя — инфицированные животные. В тело человека лептоспироз проникает через трещины, порезы, раны на коже или через глаза, нос и рот.

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Симптомы зачастую легкие: головная боль, лихорадка, боль в мышцах, покраснение глаз, диарея, сыпь. Но в некоторых случаях могут возникать серьезные осложнения: поражение почек, печени, менингит.

Лептоспироз трудно диагностировать – его первые симптомы могут напоминать грипп. Иногда заболевание протекает бессимптомно. Поэтому даже с небольшим недомоганием лучше обратиться к врачу.

Грибки

На пляжах часто можно найти какие-либо грибки. Поэтому ходить по песку лучше не босиком, а в тапочках. Еще один важный совет — мойте ноги после посещения пляжа.

Симптомы – кожный зуд, шелушение кожи, ломкость ногтей, волдыри. Для эффективного лечения нужно определить, с каким видом грибка вы имеете дело. А для этого важно обратиться к специалисту.

Кишечная палочка

Во время исследований воды в украинских водоемах специалисты часто обнаруживают кишечную палочку. Это бактерия, которая живет в наших кишечниках и имеет множество разновидностей. Большинство из них – безвредны. Однако существуют и такие, которые способны вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Согласно последним исследованиям, которые проводила Госпродпотребслужба, превышение индекса кишечной палочки обнаружили на пяти пляжах Киева: "Троещина", "Радуга", "Тельбин", "Вербный" и "Пуща-Водица".

Существует несколько видов кишечной палочки. Но всем им присущи общие симптомы: температура до 39 градусов, озноб, лихорадка, общий упадок сил, боли в животе, рвота и сильная диарея.

В большинстве случаев выздоровление наступает через неделю, однако возможны и серьезные осложнения. К примеру, у переболевшего человека может появиться анемия, проблемы со свертываемостью крови и работой почек. Этому в большей степени подвержены дети.

При появлении характерных симптомов следует изолировать больного и обратиться к врачу. Лечением занимается инфекционист: он должен назначить анализы и подобрать препараты для уничтожения бактерии. Для этого обычно используют кишечные антисептики и антибиотики.

Галофилез

Принято считать, что морская вода безопаснее пресной, так как соль убивает все болезни. Но некоторые микроорганизмы предпочитают именно такую обстановку – в частности, это галофильные вибрионы, вызывающие галофилез.

Подхватить заразу можно, хлебнув воды, – особенно в период максимальной жары в июле и августе. Галофилез опасен тем, что может привести к обезвоживанию, особенно у детей. При подозрении необходимо срочно обратиться к врачу. Инкубационный период болезни длится всего шесть-восемь часов. Вот основные симптомы, свидетельствующие о начале интоксикации:

понос; сильная боль в животе; высокая температура.

Ротавирусная инфекция

Ротавирус – это острое инфекционное заболевание, которое поражает желудочно-кишечный тракт ребенка по типу гастроэнтерита. Основные симптомы: водянистый понос, тошнота, рвота, обезвоживание.

От попадания вируса в организм до появления первых признаков проходит около двух суток. Прогноз обычно благоприятный, госпитализация чаще всего не нужна, но при появлении первых симптомов нужно обратиться к врачу.

Гепатит А

Это воспалительное заболевание печени, которое в редких случаях может приводить к фульминантному гепатиту с летальным исходом. Вспышки чаще всего возникают из-за того, что в водопровод попадают зараженные фекальные массы.

При несоблюдении правил гигиены заразиться можно и от другого человека. Дело в том, что за неделю до конца инкубационного периода, больные начинают выделять вирус, который может попасть в воду, еду и на предметы, к примеру, на пляжный шезлонг.

Симптомы гепатита А — желтуха, интоксикация, высокая температура, сильная головная боль, озноб. В отличие от гепатитов B и C, эта болезнь лечится и редко становится хронической. А переболев однажды, человек приобретает пожизненный иммунитет. Несмотря на это, с симптомами все равно необходимо обратиться к врачу.

Ожоги

Опасность состоит в том, что наша кожа не сразу реагирует на ожог. Поэтому человек может отдыхать под солнцем и даже не подозревать, что его кожа уже сожжена до пузырей.

Чтобы предотвратить такую ситуацию, выбирайте правильное время для загара – до 11:00 утра и после 16:00 вечера.