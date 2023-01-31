Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав владу Південної Кореї переглянути політику відмови від військової допомоги Україні та почати допомагати Силам оборони озброєннями та боєприпасами. Про візит координатора Альянсу до Азії пише Reuters.

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Виступаючи в Інституті перспективних досліджень у Сеулі, він подякував країні за гуманітарну допомогу Україні, але закликав її зробити більше, тому що "існує термінова потреба" у боєприпасах.

"Якщо ми не хочемо, щоб перемогли самодержавство та тиранія, для українців потрібна нова зброя, це реальність. Я закликаю Республіку Корея продовжувати та активізувати конкретне питання військової підтримки", – заявив Столтенберг.

Закон забороняє південнокорейцям постачати зброю країнам, які беруть участь у військових конфліктах.

Генсек НАТО як аргумент у відповідь навів у приклад "кілька союзників по НАТО (Німеччина, Швеція та Норвегія), які дотримувалися політики ніколи не експортувати зброю до країн, які є у стані конфлікту, але змінили цю політику" заради України.

30 січня, до Сеула також прибув міністр оборони США Ллойд Остін щоб зустрітися зі своїм південнокорейським колегою Лі Чон Супом.

Після Південної Кореї генсек НАТО вирушить до Японії.