Гений, прошедший через ад: трагическая история гениального украинского конструктора Королева

"Проанализировав санкции против нашего космопрома, предлагаю США доставлять своих астронавтов на Международную космическую станцию с помощью батутов", – пренебрежительно бросал сквозь зубы генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин еще в 2014 году, реагируя на наложенные Штатами на Россию санкции. Россияне любят подчеркивать свою "историческую роль" и исключительное положение в освоении космоса. И очень не любят признавать, что обязаны они своими космическими достижениями украинцу Сергею Королеву – выдающемуся изобретателю, безгранично любившему Украину, жившему мечтой покорить космические просторы и прошедшему все круги советского репрессивного ада.

Сергей Королев родился 12 января 1907 года (30 декабря 1906-го по старому стилю) в Житомире в семье школьных учителей. После развода родителей несколько лет жил в Нежине, в семье дедушки по материнской линии, происходившего из древнего рода нежинских казаков. Там трехлетний малыш впервые увидел полеты лётчика-аса Сергея Уточкина. Это воспоминание крепко запечатлелось в памяти ребенка. Как говорил впоследствии сам конструктор, именно тогда родилось его влечение к небу, которое в конце концов изменило мир и позволило человечеству оторваться от земли.

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Когда Сергею исполнилось 10, он с матерью и отчимом переехал в Одессу. Там закончил изучать школьную программу (Королев в школу не ходил, учился самостоятельно) и получил специальность каменщика и черепичника в трудовой школе. Но мечты о небе не отпускали, и Сергей, несмотря на уговоры матери, попытался поступить в Академию воздушного флота в Москве, чтобы выучиться на инженера-летчика. Впрочем, там у юного украинца даже документы не приняли. Тогда Сергей по совету отчима, инженера Григория Михайловича Баланина, отправился учиться в Киевский политехнический институт. Приемную комиссию механического факультета впечатлило то, что юноша уже в 17 лет создал свой первый самолет оригинальной конструкции К-5 – освоив ради этого самостоятельно высшую математику и основы специального воздухоплавания… В результате Сергея Королева зачислили студентом КПИ - несмотря на то, что он год не дотягивал по возрасту.

Украинец да еще не выходец из "пролетариата" в 1920-х не мог рассчитывать на стипендию. Поэтому на жизнь Сергей Королев вынужден был зарабатывать многочисленными подработками. Он разгружал вагоны, снимался в массовках на киностудии, разносил почту. А параллельно – отлично учился и занимался полетами на планерах вместе с другими студентами.

А после второго курса, так и не дождавшись появления в родном институте авиационного отделения – Королев перевелся на аэромеханический факультет Московского высшего технического училища имени Баумана. Там, под руководством авиаконструктора Андрея Туполева, он создал двухместный самолет "СК-4", который государственной комиссией, принимавшей дипломную работу одаренного украинского студента, был высоко оценен.

Казалось бы, перед Королевым открылись удивительные перспективы развивать свои авиатехнические разработки. Однако отложить карьеру его заставило заболевание тифом. После этой болезни и проведенной из-за вызванных ею осложнений серьезной операции на черепе Королев получил группу инвалидности. И переосмыслил свои приоритеты: с винтовой авиации он переключился на совершенно новое направление: ракетную технику. И в 25 лет возглавил Группу изучения ракетного движения, в которую входили известные в области ракетостроения и космонавтики специалисты.

Карьера Королева стремительно взмывает вверх, он становится заместителем руководителя нового Ракетного научно-исследовательского института, занимающегося разработкой крылатых ракет, а с 1937 года запускает программу по разработке ракетных аппаратов… Правда, на руководящей должности Королев пробыл только год: в 1934-м его перевели на должность рядового инженера с формулировкой "не оправдал надежд".

А спустя год, в июне 1938 года Королева обвинили в участии в "антисоветской троцкистской вредительской организации" и в том, что он "с 1935 года занимался срывом отработки и сдачи на вооружение РККА новых образцов вооружений.

Обвинение в процессе, состоявшемся три месяца спустя, представлял главный прокурор СССР Вышинский. Приговор был прогнозируемым – и жестоким: 10 лет исправительно-трудовых лагерей на Колыме, конфискация имущества и лишение политических прав. Хотя ввиду того, что изначально Королев шел по "расстрельному списку" – то, что его не казнили, кажется почти чудом.

Выбивая "признание", палачи НКВД подвергали конструктора жестоким пыткам. Во время одного из допросов ему сломали челюсть. Она срослась неправильно, из-за чего Королев больше никогда не мог открывать ее полностью. Впоследствии этот отголосок страшных пыток ускорит его смерть.

После приговора Королева этапировали в Магадан – работать на золотом прииске Мальдяк. Как вспоминали родные изобретателя, те страшные годы безвозвратно подорвали здоровье Королева: его мучила цинга, из-за которой он не мог ни есть, ни пить, у него опухали ноги, из-за чего он не мог нормально ходить. Да и содержание заключенных в подсыпанных снегом палатках в условиях суровой зимы российского севера отнюдь не прибавляли здоровья…

От верной смерти конструктора спасла… Вторая мировая война. В самом ее начале Сталин вдруг осознал, что под предлогом борьбы с "врагами народа" были расстреляны или репрессированы практически все ученые и изобретатели. И оказалось, что разрабатывать новое вооружение просто некому. Поэтому руководство СССР решило собирать всех оставшихся в живых ученых, проектировщиков и конструкторов по тюрьмам и лагерям – и создавать из них шараги-бригады – тюремные конструкторские бюро, где люди работали бесплатно.

В одно из таких бюро по ходатайству также репрессированного Туполева в 1940 году попал и Королев. Так родился бомбардировщик "Ту-2", запущенный в серийный выпуск. Кроме того, Королев занимался также оснащением реактивного двигателя самолета "Пе-2".

В 1944 году он был освобожден из мест отбывания заключения. Возвращения же доброго имени ему пришлось ждать два десятка лет: полностью Королева реабилитировали только в 1957-м – "в связи с отсутствием состава преступления".

Это произошло тогда, когда Королев уже руководил советской космической программой и являлся главным конструктором крупнейшего ракетного центра Союза "ОКБ-1", в ведении которого находились десятки конструкторских бюро, НИИ и проектных организаций. И уже после того, как под руководством Королева в августе 1957-го была успешно опробована уникальная межконтинентальная баллистическая ракета "Р-7", запущенная со специально построенного для этого полигона в Казахстане – ныне известного как космодром Байконур.

Модифицированная ракета с увеличенной дальностью полета впоследствии была поставлена на вооружение ракетных войск стратегического назначения СССР. А 4 октября того же года Королев запустил на околоземную орбиту первый в истории человечества искусственный спутник Земли, выведя этим СССР в лидеры космической отрасли. За этот проект Королев мог получить Нобелевскую премию, однако в СССР так и не назвали Нобелевскому комитету настоящего имени ученого. Его роль и разработки того времени были засекречены. Даже свои научные публикации Королев вынужден был подписывать псевдонимом "К.Сергеев"…

Без Королева не было бы полетов Белки и Стрелки. Да и Гагарин в космос бы не полетел – потому что именно наш соотечественник сконструировал космический корабль "Восход", на котором и был осуществлен первый исторический запуск.

Королеву СССР и человечество в целом обязано появлением целого ряда космических аппаратов и первым выходом человека в открытый космос, который осуществил в 1965 году космонавт Алексей Леонов. Без украинца Королева не полетела бы в космос в 1963 году Валентина Терешкова, которая впоследствии, усевшись в теплое кресло депутата Госдумы, голосовала за предоставление разрешения Владимиру Путину ввести войска на родину выдающегося изобретателя…

16 января 1966 года, всего через несколько дней после того, как ему исполнилось 59, гениальный ученый, изобретатель и конструктор ушел из жизни. Он умер на операционном столе, где ему удаляли обнаруженную незадолго до этого опухоль на прямой кишке. Из-за неправильно сросшейся после пыток в застенках НКВД челюсти его не смогли экстренно интубировать . Менее чем через час после завершения операции сердце гения остановилось.

Последний проект Королева – космический корабль "Союз", которым сейчас так кичится глава Роскосмоса Рогозин и который до сих пор остается одним из самых надежных способов доставки экипажей на МКС – завершали уже после смерти гениального конструктора. А его разработки до сих пор являются фундаментом прогресса человечества в освоении космоса. И кто знает, каким был бы сегодняшний мир, если бы украинский гений прожил дольше.

Королев так и не успел реализовать все свои планы и замыслы и претворить в жизнь очередную мечту: осуществить колонизацию Луны и Марса.

Сейчас Россия всячески пытается "присвоить" себе Сергея Королева. Пропаганда утверждает: он никогда не считал себя украинцем. А все его достижения – заслуга СССР, в котором, как известно, "так вольно дышит человек".

Вот только сам Королев еще подавая документы в Киевский политехнический институт – в анкетах в графе "национальность" писал, что является украинцем.

Он говорил по-украински. И лучшим подарком, который ему сделал первый украинский космонавт Павел Попович, улетевший в космос 12 августа 1962 года, была спетая во время полета по просьбе конструктора песня "Смотрю я на небо". И до последнего вздоха любил Украину. "Само слово Украина произносили в нашей семье трепетно, с большой любовью. Детство мой отец провел в Нежине, родился он в Житомире, проживал в Киеве, Одессе. Первые 24 года, почти половину своего жизненного пути, отец провел в Украине. Он очень любил ее. Любил украинские песни, украинский язык. Это точно. "Дивлюсь я на небо", "Реве та стогне Дніпр широкий" - любимые песни бабушки и отца", – вспоминала дочь гениального конструктора Наталья.

И против этого вся пропагандистская машина РФ – бессильна.