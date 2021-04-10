Генерал ВСУ ответил, может ли украинская армия отбить Донбасс

Украинская армия способна отбить Донбасс, такой потенциал есть, но переход к наступательным боевым действиям – это прежде всего политическое решение.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказал генерал-лейтенант Вооруженных сил Украины и руководитель АТО на Донбассе в 2017 году Михаил Забродский.

"Это уже другое измерение: другие потери и расходы. К этому нужно готовиться, в том числе в информационном плане, формировании общественного мнения и поддержки западных партнеров. Я уже не говорю об экономических возможностях государства и возможной мобилизации определенных отраслей экономики", – отметил он.

Забродский добавил, что это не тот план, который можно воплотить в жизнь одним телефонным звонком "вперед и пошли". Основой этого процесса является политическая воля, подчеркнул он.

"Если она будет – Украина способна в том числе и к такому варианту действий. Я в этом уверен", – сказал генерал-лейтенант ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Михаил Забродский объяснил, почему Украина не должна рассчитывать на НАТО в случае вторжения России.