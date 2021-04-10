Генерал ЗСУ відповів, чи може українська армія відбити Донбас

Українська армія здатна відбити Донбас, такий потенціал є, але перехід до наступальних бойових дій – це перш за все політичне рішення.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав генерал-лейтенант Збройних сил України і керівник АТО на Донбасі в 2017 році Михайло Забродський.

"Це вже інший вимір: інші втрати й витрати. До цього потрібно готуватися, зокрема в інформаційному плані, формуванні громадської думки та підтримки західних партнерів. Я вже не кажу про економічні можливості держави та можливу мобілізацію певних галузей економіки", – зазначив він.

Забродський додав, що це не той план, який можна втілити в життя одним телефонним дзвінком "вперед і пішли". Основою цього процесу є політична воля, підкреслив він.

"Якщо вона буде – Україна здатна зокрема й до такого варіанта дій. Я в цьому впевнений", – сказав генерал-лейтенант ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Михайло Забродський пояснив, чому Україна не повинна розраховувати на НАТО в разі вторгнення Росії.