Генерал СС Бах: возмездие для "проклятого убийцы"

Андрей Шипилов
Андрей Шипилов
Общество / Мнения
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Генерал СС Бах: возмездие для 'проклятого убийцы'

Что такое правовое государство... Садитесь, я расскажу.

Был в гитлеровской Германии такой генерал СС по фамилии Бах.

Ерих фон дем Бах

От прочих генералов СС этот Бах отличался тем, что до такой степени охренел от безнаказанности, что вообще не заморачивался соблюдением какой-то законности по отношению к тем, кого третий Рейх считал людьми третьего сорта: к евреям, славянам, гомосексуалистам, коммунистам и пр.

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Ну то есть, конечно, все СС зверствовало, это понятное дело. Но зверствовало по законам. Хотя и по законам третьего рейха, но по законам. Все процедуры судебные и прочие соблюдались. Типа, не просто расстрелять, а сначала провести типа суд. Не просто в газовую камеру отправить, а строго по закону, с оформлением всех протоколов и актов.

А генерал Бах даже таких формальностей не считал нужным соблюдать. Я, дескать, генерал СС, мне все дозволено. Даже коллеги-палачи от него охреневали и даже поначалу пытались одергивать. А потом перестали. После того, как некоторые одергиватели попали в автомобильные катастрофы или под случайные "партизанские пули".

Это был единственный человек, которого сам Геринг называл "проклятый убийца".

Да, так вот. В отличие ото всех прочих фигурантов нюренбергского процесса, его вину даже доказывать не надо было, приговор "виселица" там был жирно прописан еще до начала процесса.

А потому союзники здраво рассудили, что генерал является самым слабым звеном в толпе обвиняемых, и если предложить ему сделку: жизнь в обмен на показания, то он с радостью сдаст всех своих подельников.

Так и случилось, с генерала сняли обвинения в военных преступлениях (оставили только "членство в преступной организации"), а тот стал главным свидетелем на процессе и именно благодаря его показаниям все руководство третьего рейха отправилось на виселицу.

А генерал получил всего лишь восемь лет за "членство в преступной организации" (СС), и вышел на свободу, поскольку ему гуманно зачли отсидку в КПЗ.

А теперь следите за руками.

На свободе генералу Баху погулять не удалось. Потому что обвинения в военных преступлениях с него снять-то сняли, но ведь уголовный кодекс никто не отменял.

После "ночи длинных ножей" в 1934 (погуглите, кто не знает) генерал прилюдно хвастался, что лично замочил во время погрома какого-то штурмовика-гомосексуалиста. Вот его за это убийство-то и привлекли, уже не как военного преступника, а как обычного уголовника.

А пока это дело расследовали, еще накопали (это было несложно) десяток эпизодов, когда по приказу генерала убивали людей без суда. А это, пардон, "заказные убийства", которые к военным преступления тоже не относятся. Обычная уголовщина.

Поскольку смертной казни в тот момент уже не было, генерал отправился на пожизненное и умер в тюрьме в 70-х.

К чему я рассказывают эту историю.

Вот в третьем рейхе был только один такой охреневший от безнаказанности функционер.

А в нынешнем российском рейхе они все такие... охреневшие от безнаказанности уголовнички!

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Источник:Фейсбук Андрея Шипилова
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