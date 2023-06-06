Гендиректор МАГАТЭ анонсировал визит на ЗАЭС и указал на угрозы в результате подрыва Каховской ГЭС

Международное агентство по атомной энергии заявило, что в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС нет непосредственного риска для ядерной безопасности на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит станцию, которая находится во временно оккупированном Энергодаре.

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Об этом говорится в заявлении Гросси. По его словам, дамба Каховской ГЭС была серьезно повреждена, что привело к значительному снижению уровня Каховского водохранилища.

При этом, отсутствие охлаждающей воды в основных системах водяного охлаждения в течение длительного времени может привести к расплавлению топлива и выходу из строя аварийных дизель-генераторов.

"Однако наша текущая оценка заключается в том, что непосредственной угрозы для безопасности станции нет", – подчеркнул Гросси.

Он добавил, что сотрудники МАГАТЭ, которые сейчас находятся на ЗАЭС, знают, что повреждение плотины в Новой Каховке сейчас приводит к снижению высоты водохранилища примерно на 5 см/час.

Охлаждающая вода подается из резервуара и перекачивается по каналам рядом с ТЭЦ на площадку. Этого должно хватить на несколько дней.

"Вода в водохранилище была на отметке 16,4 м в 8 утра. Если она опустится ниже 12,7 м, то ее уже нельзя будет прокачивать", – уточнил он, добавив, что есть несколько альтернативных источников воды.

Главный среди них – большой пруд-охладитель рядом с участком, который находится выше уровня резервуара. Поскольку реакторы были остановлены в течение многих месяцев, предполагается, что этого пруда будет достаточно для обеспечения водой для охлаждения в течение нескольких месяцев.

"Поэтому жизненно важно, чтобы этот пруд-охладитель оставался нетронутым. Ничего не должно быть сделано, чтобы потенциально подорвать его целостность", – резюмировал Гросси.

Напомним, в результате подрыва Каховской ГЭС под угрозой подтопления оказались десятки населенных пунктов на юге Украины, из зоны предполагаемого подтопления уже приступили к эвакуации людей. По данным Херсонской ОВ, в зоне риска на правобережной части области оказались 16 тысяч мирных жителей.

В населенных пунктах Херсона, которые попадают в зону подтопления, объявили эвакуацию населения. Фиксируется поднятие уровня воды ниже по течению Каховского водохранилища, которое уже через несколько часов может достигнуть критического уровня.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе для ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов. В настоящее время уровень воды в водохранилище стремительно снижается.